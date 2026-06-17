La CNTE declara guerra total a Claudia Sheinbaum

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Luego de días de que la Presidenta dijo que no recibiría ni daría lo que piden, los dirigentes más duros de la Coordinadora se han reagrupado, han analizado el desprecio mostrado hacia ellos por la mandataria y han decidido, junto a sus bases más aguerridas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, incrementar su presencia en la Ciudad de México y extremar su presión ante el gobierno.

Para todos ellos y sus bases el trato que han encontrado de parte de la Presidenta, dicen, es inaceptable.

El anuncio de Claudia Sheinbaum de que una vez que pase el Mundial funcionarios de la Secretaría de Educación acudirán escuela por escuela en todo el país para levantar la opinión maestro por maestro, de un sondeo con nombre y cargo para preguntarle a las bases del magisterio si están o no de acuerdo con las movilizaciones y tomas de sus dirigentes para así exigir la derogación de la Ley de Pensiones de 2006.

Sondeos previos indican que la mayoría de los maestros en el país -reveló la Presidenta-, no se sienten representados por sus dirigencias.

De ahí su decisión de ir a consultarles en directo a los maestros en todo el país su opinión de los reclamos y acciones de la CNTE y sobre la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Usicamm.

La Presidenta indicó que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuará, pero en directo:

“… con “más de un millón de maestros; ¿para qué seguimos solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida?”, dijo la mandataria para justificar su decisión de realizar un levantamiento directo de opiniones de maestros.

Todo ese nuevo diálogo se realizará sin intermediarios, afirmó.

“Hacemos propuestas; ellos deciden salir a marchar”, dijo en obvio reclamo a la CNTE.

Hasta hoy, afirmó, se han hecho muchísimas propuestas por parte del gobierno… “y al final decidieron hacer una manifestación. Bueno, nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones”, insistió.

Agregó:

“… queremos saber, por ejemplo, si los maestros de los estados, sus bases, conocen todas las propuestas que hemos hecho de manera tripartita para mejorar su condición, porque a lo mejor no está llegando la información de que va haber más plazas para maestros en Oaxaca o que se está dando apoyo a las escuelas”.

La presidenta Sheinbaum rechazó regresar al modelo de comisiones mixtas entre el sindicato y los gobiernos estatales, como “varias de las secciones quieren”.

Explicó que antes estas prácticas provocaron “una corrupción tremenda”.

Maestros debaten qué hacer

En este nuevo contexto, en que la presidenta Sheinbaum ha decidido no continuar con las mesas de diálogo con la CNTE, los maestro que todavía se localizan en el centro de la Ciudad de México decidieron quedarse y llamar a los de otros estados a sumarse en esta lucha que toma ya un sesgo de una confrontación al extremo con el gobierno.

Las acciones de reflejo afectan ya a otras ciudades, en tanto la CNTE indicó que analizan bloquear de nuevo carreteras y autopistas.

El maestro Pedro Herández, uno de los dirigentes de la CNTE, indicó estar preocupado porque a pesar de todas las movilizaciones, ni Gobernación ni la Secretaría de Educación los han convocado a un nuevo encuentro de negociación.

Consideró que al no llamarlos a reanudar las conversaciones con el magisterio, y al decir la Presidenta que “ya no va a tratar con nosotros, nos parece una mala señal”.

En este contexto, afirmaron los dirigentes de la CNTE, el movimiento continuará y se endurecerá hasta que se recupere la fuerza y se abra un nuevo canal de comunicación con el gobierno para lograr la derogación de la Ley de Pensiones de 2007.

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