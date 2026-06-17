Alianzas y licencias

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Como partido mayoritario, Morena marca la pauta en los ritmos para la selección de candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Desde hace tiempo, marcó al día 22 de junio como la fecha en que establecerá los lineamientos para definir a los defensores de la 4T, distinción que abre las nominaciones en cada estado.

Sin embargo, lo que ocurrirá el próximo lunes es que se conocerá el concepto con el que surgirán cada uno de los posibles nominados.

Hasta donde se sabe la selección se hará en dos líneas, basadas en la equidad de género, para elegir en cada entidad a las, cuando menos, 9 mujeres que competirán y a los ocho hombres que completarán la cuota.

El método de las encuestas es el que adoptó la Cuarta Transformación para definir los nombres de los aspirantes, el que va acompañado de las versiones en que mujeres y hombres sean más competitivos.

Se medirán los potenciales de cada género y como sucedió en 2024, no necesariamente el que sale mejor ranqueado será el elegido, sino el que tenga menos negativos, comparado con otras cualidades que contendrán las encuestas.

Estas encuestas abrirán la posibilidad de que se registren todos aquellos aspirantes, de los que se seleccionarán dos o tres personas de cada género para levantar la encuesta.

Uno de los principales requisitos que aplicará la dirigencia nacional de Morena es la de haber solicitado licencia o renunciar al puesto público que desempeñan, en su caso.

Eso no significa que sea incluido de inmediato, ya que se hará con aquellos que sean más competitivos y se evitará incluir entre ellos a aquellos que tengan nexos o sospechas de estar involucrados con grupos criminales o tengan acusaciones pendientes.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Félix Salgado Macedonio quien hace seis años compitió por la candidatura del gobierno de Guerrero y fue bajado de la misma por el Tribunal Electoral, por lo que fue factótum para decidir que su hija lo reemplazará en la candidatura-

Félix decidió separarse del Senado de la República, para explorar nuevamente dicha posibilidad, con todo y que fue advertido que él está vetado por la regla que impide el nepotismo.

Su hija es gobernadora y de acuerdo con los reglamentos internos de Morena, no puede suceder a su hija, mismo caso que se presenta con Saúl Monreal en Zacatecas, quien parece haberlo entendido y en San Luis Potosí, donde Morena no apoyará la nominación de la senadora del partido Verde, Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo.

Finalmente, Morena irá en alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo en 16 de los 17 estados en los que se elegirá a los nuevos gobernadores.

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Cerrada competencia por la nominación de Morena a la alcaldía de Nuevo Laredo entre Ninfa Cantú Deandar y Pedro Lozano Martínez… Nuevamente será día feriado en algunas entidades del país, por el juego de fútbol entre las selecciones de México y Corea, aunque el partido se juega a las siete de la noche.

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