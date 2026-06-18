Entregan reconocimientos al mérito empresarial 2026, en el Valle de México

Destacan fuerza de mujeres por abrir caminos

Por Arturo Baena

Valle de México.- “Las mujeres empresarias y emprendedoras hemos demostrado una y otra vez que tenemos la fuerza para abrir caminos donde antes no los había. Cuando una mujer avanza, no lo hace sola, con ella avanzan las familias, comunidades y generaciones enteras para bien no sólo del Estado de México, sino de todo el país”.

Así lo expresó la activista Marina Salgado de Parra, durante la entrega de reconocimientos al Mérito Empresarial 2026, por parte de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México (ASECEM) que preside el empresario Raúl Chaparro, en donde reiteró que «estoy convencida de que el futuro económico de nuestro país no se construirá atrás de un escritorio, sino desde la determinación de quienes apuestan todo su tiempo, patrimonio y esfuerzo para crear oportunidades», dijo.

Ante líderes, empresarios y autoridades municipales, se celebró la trayectoria, la innovación y el compromiso que impulsan el desarrollo de México. Ahí, Marina Salgado de Parra, puntualizó que «pocas veces reconocemos el desgaste emocional, financiero y personal que implica invertir y emprender en un entorno donde muchas veces la burocracia avanza más rápido que los apoyos», abundó.

La activista dejó en claro que «como sociedad solemos admirar el éxito cuando ya es visible, pero pocas veces valoramos el sacrificio que existe detrás de cada empresa que permanece abierta», remarcó.

Finalmente, Marina Salgado, aplaudió al presidente de ASECEM el reconocer la trayectoria y compromiso de las y los empresarios que hacen por el desarrollo del país.