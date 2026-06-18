Teodoro Palomino: Ilegal, aplicar la UMA a las prestaciones sociales

Negociaciones con el ISSSTE

Valle de México. – El Movimiento Nacional de Pensionados, integrante del Frente de Defensa de la Seguridad Social, participa en la mesa de negociaciones con las autoridades del ISSSTE y el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social y Solidaria (FNDSSS), con el objetivo prioritario de eliminar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) del cálculo de los pagos de jubilación.

Así lo expresó el luchador social Teodoro Palomino Gutiérrez, luego de señalar que esta situación forma parte de una exigencia histórica que se ha mantenido firme en las discusiones de seguridad social en México en la que se pide sustituir la UMA por el salario mínimo para calcular y fijar el tope de las pensiones.

«Se considera ilegal aplicar la UMA a las prestaciones sociales, debido a que disminuye drásticamente el poder adquisitivo frente al salario mínimo. La diferencia entre ambos indicadores reduce significativamente el monto máximo mensual que reciben los jubilados bajo el régimen Décimo Transitorio», dijo.

El catedrático recordó que organizaciones como el Congreso del Trabajo (CT) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan empujando reformas legales ante los organismos de seguridad social para revertir el uso de esta medida económica.

«Esta mesa de trabajo con funcionarios del ISSSTE con el FNDSSS , del cual el Movimiento Nacional de Pensionados forma parte se realiza con la exigencia de obtener respuestas a nuestras demandas contra la ilegalidad de la UMA en el cálculo y pago de pensiones.

Sin justicia no habrá paz», concluyó.

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