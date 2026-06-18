Firman Naucalpan y Azcapotzalco convenio en favor de ciudadanos

Acuerdo entre Isaac Montoya y Nancy Núñez

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, y la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones conjuntas en materia de seguridad, servicios públicos, obras, movilidad e infraestructura hidráulica, entre otros rubros, en beneficio de las comunidades que comparten la franja limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México.

En un ambiente de fraternidad y cooperación institucional y acompañados de concejales, regidoras y regidores, así como autoridades de las dos demarcaciones, ambos alcaldes se reunieron en la colonia Ahuizotla para formalizar este acuerdo sin precedentes, que permitirá atender problemáticas históricas de carácter multidimensional y promover la transformación de las comunidades.

Durante su intervención, Montoya Márquez destacó que este convenio representa un compromiso compartido para dignificar una zona que durante años permaneció desatendida, como la rehabilitación integral de la Calzada La Naranja.

“Esta firma significa que esta tierra dejará de ser tierra de nadie para convertirse en tierra de todas y todos. Asumimos una responsabilidad conjunta porque ninguna persona debería ver condicionada su calidad de vida o el acceso a sus derechos por el código postal en el que vive”, expresó ante vecinas y vecinos de Naucalpan y Azcapotzalco.

El alcalde subrayó que la buena relación entre ambos gobiernos permitirá concretar proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de la población. “Vamos a dar este paso en beneficio de nuestras comunidades y aprovechar las condiciones que hoy existen para traducirlas en más seguridad, mejor infraestructura hidráulica y obras que durante muchos años permanecieron rezagadas”.