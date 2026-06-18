Disfrutan naucalpenses jornada mundialista en Parque Revolución

Naucalpan, Méx.- Entre porras, banderas y un ambiente de alegría colectiva, familias naucalpenses se dieron cita en la Plaza Revolución para vivir una nueva jornada del Mundial Social Las Cuatro Casas, una iniciativa que acerca la emoción de la máxima fiesta del futbol a todas y todos, de manera gratuita, segura y en un espacio público destinado al encuentro y la convivencia comunitaria Durante la jornada, las y los asistentes siguieron con entusiasmo cada uno de los encuentros mundialistas. La afición celebró las actuaciones de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, así como la destacada participación de la árbitra mexicana Katia Itzel García, quien recibió el reconocimiento del público al formar parte del equipo arbitral de esta jornada mundialista.