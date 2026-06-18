Delfina Gómez construye la paz con destrucción de armas y objetos bélicos

Primera etapa de canje de este año

Se retiraron más de 14 mil cartuchos útiles, 449 granadas y mil 955 juguetes bélicos fueron canjeados por materiales didácticos para niños

Toluca, Estado de México.– Como parte de las acciones de prevención del delito, revisadas en las Mesas de Paz que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Seguridad estatal informó que concluyó la primera etapa del programa Canje de Armas 2026, que se alinea al programa federal “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con el retiro de 340 armas de fuego, 449 granadas y 14 mil 59 cartuchos útiles.

“En la Mesa de Paz de esta mañana revisamos los resultados de la primera etapa del programa “Canje de Armas 2026. Sí al Desarme, Sí a la Paz. Del 4 de mayo al 13 de junio, 340 armas fueron intercambiadas, así como más de 14 mil cartuchos, avanzando en un #EdoMex sin armas.

Gracias a todas y todos por participar y sumarse a esta acción”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

La dependencia estatal destacó que se entregó a la ciudadanía participante 3 millones 011 mil 053 pesos. Al momento, el programa recorrió 19 de 42 municipios: Almoloya de Juárez, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Soyaniquilpan, Tecámac, Temoaya, Teoloyucan, Tenancingo, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca, Xonacatlán y Zumpahuacán, donde se efectuó el procedimiento de manera voluntaria y anónima.

De acuerdo con la información presentada, del total de armas recibidas, 230 fueron armas cortas y 110 armas largas, las cuales fueron destruidas conforme a los protocolos establecidos por las autoridades. La estrategia también involucró a niñas y niños mediante el intercambio de mil 955 juguetes bélicos por materiales didácticos.

La segunda fase de esta estrategia, cuyo fin es construir entornos más seguros, inicia el próximo 3 de agosto en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chimalhuacán y Zumpango.

En la Mesa de Paz número 114 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad estatal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.