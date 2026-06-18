Dignifican escuelas en el Valle de Teotihuacán en beneficio de 10 mil estudiantes

Con inversión superior a 47 mdp

Teotihuacán, Estado de México.– El gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez destinó más de 47 millones de pesos en obras de infraestructura y mobiliario escolar para beneficiar a 59 planteles y a 10 mil 662 estudiantes de los municipios de Temascalapa, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán.

Mediante la estrategia “SECTI en tu Comunidad”, a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel, se amplía la cobertura de infraestructura y equipamiento educativo para que las comunidades escolares cuenten con espacios más dignos, seguros y funcionales, en concordancia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y su visión humanista y comunitaria.

En la Escuela Primaria “Francisco I. Madero”, de Temascalapa, se entregaron obras y mobiliario escolar para beneficiar a tres mil 311 estudiantes de 23 escuelas del municipio. Se invirtieron 19.33 millones de pesos destinados a la renovación de instalaciones eléctricas, la construcción de módulos sanitarios y de un comedor escolar, así como nuevas aulas equipadas y la rehabilitación de diversos planteles educativos.

En la Escuela Secundaria Oficial TV No. 0763 “Dra. Julieta Norma Fierro Gossman”, de San Martín de las Pirámides, se entregaron obras, equipamiento y mobiliario escolar con una inversión de 7.72 millones de pesos en favor de dos mil 634 estudiantes de 14 escuelas.

Por último, en la Escuela Normal de Teotihuacán se entregaron obras y mobiliario escolar que incluyen la construcción de aulas y de un salón de usos múltiples, así como la rehabilitación de infraestructura educativa, mejoras en las redes eléctrica y pluvial de distintos planteles, lo que representó una inversión de 20.02 millones de pesos en beneficio de cuatro mil 717 estudiantes de 22 escuelas.