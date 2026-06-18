IDOLS Master Experience: talento, disciplina y un show inmersivo

Llega al Lunario del Auditorio Nacional

Dany Miramontes y Renée Perezcano compartieron el intenso proceso de preparación detrás de esta propuesta internacional

Por Arturo Arellano

Ciudad de México se alista para recibir la primera edición de IDOLS Master Experience, un espectáculo que busca ir más allá del formato tradicional de los concursos de talento y ofrecer al público una experiencia inmersiva de nivel internacional. El proyecto reunirá a nueve artistas seleccionadas de México, Brasil, Venezuela y Portugal en el Lunario del Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

Las participantes fueron elegidas tras un riguroso proceso internacional en el que más de 800 candidatas audicionaron y fueron evaluadas en canto, baile, interpretación y entrenamiento artístico integral. La propuesta combina música en vivo, coreografías de alto impacto y una cuidada producción audiovisual.

Un proceso exigente

En entrevista, Renée Perezcano explicó que el camino para llegar a este escenario comenzó con audiciones a través de una escuela de canto. “Fue mandar audiciones cantando y bailando, después nos dijeron que fueron cientos de niñas las participantes, de modo que al principio fue duro con la audición, luego eliminatorias, retos físicos, vocales, de teoría y de oído”, relató.

La artista reconoció que el proceso fue complicado, pero también formativo. “Fue un proceso muy difícil, pero al final esto nos hizo crecer como artistas”, afirmó.

Por su parte, Dany Miramontes destacó el valor de la experiencia dentro de la industria. “Todo fue padrísimo porque nos hicieron crecer y aprender sobre la industria, nos llevan a tener todo lo necesario para llegar a ser una estrella”, dijo.

Preparación rumbo al Lunario

Las dos integrantes señalaron que actualmente siguen en preparación para los conciertos. “Ahorita estamos aún preparándonos para los conciertos, lo estamos dando todo, es para que el público disfrute de todo este esfuerzo”, compartió Dany Miramontes.

Renée Perezcano subrayó que el proyecto también deja un aprendizaje humano. “Al fin y al cabo esta competencia nos ayuda a construirnos como artistas, como personas; estamos agradecidas y con altas expectativas porque es un escenario muy importante, es el Lunario”, expresó.

La cantante añadió que la expectativa principal es el crecimiento personal y profesional que deja una experiencia de este tipo.

Repertorio y mentoría

Sobre el repertorio, ambas coincidieron en que fue elegido por sus mentores, entre ellos Eddie Robson, con la intención de mostrar distintas facetas de las participantes. Renée explicó que les asignaron temas pop y canciones acordes a sus perfiles, mientras que a Dany, por su voz potente, le tocaron power ballads.

“Están poniéndonos canciones en las que podemos brillar, son retos increíbles porque de pronto no imaginamos cantar este tipo de canciones”, comentó Dany Miramontes. También adelantó que habrá interpretaciones en conjunto, incluso con el reto de sumar voces que se encuentran en otros países.

Más allá del escenario, las entrevistadas hablaron del valor simbólico del proyecto. Dany Miramontes afirmó “Yo amo México, amo nuestra cultura y es algo increíble poder demostrar que este país es poderoso, que tenemos actitud para salir adelante y enriquecer nuestra música”.

Renée Perezcano añadió que el proyecto representa a muchas personas que persiguen un sueño artístico. “Somos un ejemplo de que luchando con amor, dedicándote al 100 por ciento, puedes llegar lejos”, expresó.

Ambas también adelantaron que, tras esta experiencia, cada una seguirá su propio camino artístico. Renée dijo que continuará como solista, mientras que Dany señaló que su plan es seguir con su carrera y aprovechar todo lo aprendido en el proceso.

Fechas y acceso

IDOLS Master Experience se presentará el 30 de julio de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. La entrada será gratuita con registro previo, sujeto a cupo limitado. La organización también adelantó que habrá contenido, detalles y sorpresas en la página y redes oficiales del evento.