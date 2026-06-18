Julieta Venegas ofrece un viaje íntimo entre recuerdos y canciones

En el Auditorio Nacional

Presentó su gira “Norteña” con invitados, reflexiones sobre la amistad y un emotivo homenaje a su ciudad natal

Fotos: Lulú Urdapilleta/OCESA

La noche en el Auditorio Nacional no comenzó con una simple presentación, sino con la sensación de entrar en la intimidad de Julieta Venegas. Más que un concierto, la cantautora transformó el recinto en una especie de hogar compartido con miles de asistentes, donde cada rincón del escenario evocaba momentos cotidianos: una sala, un comedor, ropa colgada al fondo y una estructura en forma de pirámide que funcionaba como metáfora de recuerdos y etapas de vida.

Desde ese espacio íntimo, Venegas construyó un recorrido emocional por su trayectoria. “Ciudad de México, qué maravilla poder estar aquí esta noche, no saben la felicidad que tenemos de encontrarnos aquí con ustedes, de volver al Auditorio Nacional, hace mucho que no veníamos acá”, expresó tras interpretar sus primeras canciones, marcando el tono cercano que dominaría toda la velada.

Uno de los ejes del concierto fue “Norteña”, el disco que da nombre a su gira y que cobró vida con la participación de David Aguilar. Juntos interpretaron “Caprichos del azar”, reforzando la complicidad creativa que dio forma a gran parte del álbum. La presencia de invitados no solo enriqueció el sonido, sino que también aportó distintos matices generacionales y estilísticos a la noche.

Lejos de limitarse a cantar, Venegas convirtió el escenario en un espacio de reflexión. Antes de interpretar “Amigas” junto a Girl Ultra, compartió una idea que atravesó al público: “Cuando termina el amor es muy triste, sabemos que vienen momentos súper difíciles, es cortar algo, una pasión, pero yo creo que es más duro y más inesperado cuando termina una amistad, eso creo que a veces se nos olvida porque pensamos que no va a suceder y a veces sucede, de eso va esa canción”. Este momento marcó una transición hacia un bloque más íntimo, donde temas como “La nostalgia”, “Despedida” y “Tengo que contarte” fueron interpretados en la “sala” del escenario, como si se tratara de una conversación entre amigas.

El concierto también tuvo espacio para la memoria y la identidad. Al avanzar hacia el frente del escenario, la artista rindió homenaje a su origen con “Leyendas de Tijuana” y “Esquina del Mar”. “Está que sigue es un homenaje a mi Tijuana, como toda frontera tiene muchas diferentes etapas, historias, personas que cruzan, muchas cosas a veces legales, a veces ilegales, un poco lo cuento diferentes postales de Tijuana y lo que quiero decir básicamente es no me importa lo que digan o no digan de mi tierra, yo amo a esa ciudad”, declaró, dejando claro el vínculo emocional que mantiene con su ciudad natal.

Los momentos clásicos no tardaron en aparecer. “Volver a ti”, interpretada junto a Belafonte Sensacional, dio paso a una versión más íntima de “Lento”, donde Venegas se acompañó al piano mientras el público iluminaba el recinto con sus celulares, creando un efecto de cielo estrellado. Más adelante, “Te Felicito”, dedicada a su padre en su cumpleaños número 80, añadió un tono celebratorio que desembocó en un homenaje colectivo con “No me vuelvo a enamorar” de Juan Gabriel, coreada por todos los presentes.

En un gesto que pareció simbolizar el relevo generacional, Julieta invitó a Majo Aguilar a interpretar “Andar conmigo”, uniendo dos voces representativas de distintas épocas de la música mexicana. Finalmente, la noche alcanzó su clímax con una seguidilla de éxitos —“Eres para mí”, “Me voy” y “Limón y Sal”— que sellaron el cierre del concierto poco después de las 22:30, dejando la sensación de haber presenciado no solo un espectáculo, sino una experiencia profundamente personal.