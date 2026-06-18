Luis Durán apuesta por “Macabro” y “En la madre nació el gran villano”

Terror y comedia irreverente

Dos experiencias teatrales que podrás disfrutar en el Foro Majestic este 21 de junio

Por Arturo Arellano

Luis Durán, productor teatral mexicano, apuesta por la diversidad escénica con dos obras que, aunque opuestas en tono, comparten una intención: provocar al público. Por un lado, presenta “Macabro”, una experiencia de terror psicológico multisensorial; por otro, “En la madre nació el gran villano”, una comedia tipo cabaret cargada de sátira y humor irreverente.

Sobre esta última, Durán explica en entrevista “La primera obra la de ‘En la madre’, es una comedia en tipo cabaret, donde se reúnen la mamá del Jocker, Darth Vader y Voldemort; también hay una mujer embarazada que es quien dará a luz al nuevo villano y está ahí para recibir consejos. Es una comedia políticamente incorrecta, pero está gustando”.

La obra combina personajes icónicos con una narrativa centrada en la maternidad y la formación de futuros “villanos”, generando un espacio para la crítica social desde la risa.

La risa como crítica social

Lejos de ser solo entretenimiento, Durán defiende la comedia como una herramienta de reflexión. “Detrás de esta comedia de humor negro, hay demandas, señalamientos para que las cosas cambien y mejoren; pero de pronto la comedia ha sido satanizada, aunque la comedia es también una herramienta para denunciar”.

El productor subraya que el formato cabaret permite abordar temas sensibles sin caer en la censura: “Dentro de la farsa lo hacemos con seguridad, que te permite tocar varios temas sin el miedo de la cancelación, para que la gente lo entienda como tal, algo que solo busca hacer reír”.

Además, destaca el componente cultural de la obra: “Es un homenaje a las madres mexicanas… una crítica sobre la importancia de educar a mejores ciudadanos… porque ninguna nace con un manual”.

“Macabro”: terror psicológico hecho orgullosamente en México

En contraste, “Macabro” propone una experiencia completamente distinta. Con cuatro años en cartelera, la obra se ha consolidado como una propuesta innovadora dentro del teatro mexicano.

“Por otro lado ‘Macabro’ ya tiene 4 años en cartelera, un texto mexicano de mi autoría… es una experiencia completa, inmersiva, donde la gente vive la historia de Lucía y su doctor”, comenta Durán.

La obra se desarrolla en un ambiente inquietante donde la línea entre realidad y locura se difumina, abordando además temas de salud mental: “Quería en primera parte tocar el tema de los problemas mentales, que no es algo visibilizado, pero también hacer algo de terror psicológico”.

El montaje ha trascendido fronteras: “Se ha presentado en Madrid, el primero mexicano que se presenta en otra parte del mundo”.

Una experiencia que involucra al espectador

Durán enfatiza la reacción del público como parte esencial del espectáculo: “La gente lo ha recibido muy bien… hemos estado en gira en todos los estados de la república… la gente se involucra”.

Incluso, relata situaciones que han intensificado la atmósfera de la obra: “Se va creando una atmósfera desde que se llega al teatro, han pasado incluso efectos especiales que no estaban programados, la gente dice que han visto a dos personas en ubicaciones donde no hay nadie”. Para el productor, el terror funciona cuando el espectador se permite entrar en la experiencia: “Si la gente va con esa disposición… definitivamente se van a asustar”.

Ambas obras se presentarán el próximo 21 de junio en el Majestic Forum Cultural, en Tlalnepantla, Estado de México, con funciones únicas.

MACABRO EN Majestic Forum Cultural Av. Acatitlán 45 B, Sta Cecilia Acatitlan, 54130 Tlalnepantla, Méx.

Domingo 21 De Junio

Única función: 7:30 pm

Compra tus boletos en https://www.macabromx.com/tlalnepantla

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EN LA MADRE NACIO EL GRAN VILLANO

Domingo 21 De Junio

Única función: 4:30 pm

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