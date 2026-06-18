Susana González, una reina en “Perfume de Gardenia”

Presencia escénica deslumbrante, elegancia y disciplina inquebrantable

La estrella zacatecana da cátedra de talento, gracia y una belleza atemporal en el papel de “Mercedes”

Por José Luis Montañez

​El resplandor de una verdadera estrella ha inundado el escenario del emblemático Teatro San Rafael. En el esperado y triunfal regreso del musical “Perfume de Gardenia”, bajo la visionaria producción de Omar Suárez, es la majestuosa actuación de Susana González la que se corona como el eje central, el alma y el imán absoluto de la taquilla. Encargada de dar vida al papel estelar de Mercedes, la actriz zacatecana ofrece un despliegue interpretativo que desborda energía, color y sofisticación, cautivando a la crítica y al público que, noche a noche, se rinde ante ella con ovaciones de pie.

​González se adueña por completo del gran cabaret de la nostalgia desde el primer segundo en que pisa el escenario. Lejos de entregar un personaje plano, dota a Mercedes de una presencia magnética, una gracia felina y una fuerza dramática impecable que equilibra a la perfección el romance, la traición y la espectacularidad exigidos por el texto original del dramaturgo Francisco Oyanguren Aguilar. Su pulcritud al modular cada línea de diálogo, sumada a una entrega física deslumbrante en los complejos números coreográficos, tiñe su actuación de matices fascinantes, convirtiendo sus intervenciones en la joya de la corona de esta ambiciosa propuesta teatral.

​Un espectáculo de época cobijado por grandes estrellas

​La historia nos transporta de manera magistral a los años cincuenta, al interior del mítico cabaret “Mamboo”, un recinto fundado por el padre de la joven Gardenia Peralta (interpretada por la actriz venezolana Marjorie de Sousa). El nudo dramático se tensa con la llegada de Ricardo Cordero (David Zepeda), el prometido de Mercedes, desencadenando un apasionado triángulo amoroso envuelto en ambiciones y pasiones ocultas. Para dar vida a este universo, el productor Omar Suárez ha reunido a un ejército de leyendas y figuras contemporáneas que arropan el brillo de Susana González, entre quienes destacan Maribel Guardia (como Miranda Mour), Jorge Salinas, Cristian de la Fuente, César Évora, Laura Flores, Laura León y la espectacular Lyn May.

​El soporte histriónico y musical de la obra es simplemente colosal. El ensamble cuenta con las actuaciones de Alejandro Tommasi, Arturo Carmona, Pablo Montero, Elizabeth Álvarez, Aylín Mujica, Julio Camejo y Víctor Reséndez “Latin Lover”, además de la entrañable comedia de los primeros actores Luis de Alba y Rafael Inclán. Todo este despliegue de talento se funde en vivo con los acordes de la Internacional Sonora Santanera, agrupación que dota de una atmósfera inigualable a clásicos como «La Boa», «Amor de Cabaret» y la emblemática pieza homónima «Perfume de Gardenia», creando una experiencia inmersiva de más de dos horas de dinamismo puro.

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​Una trayectoria de excelencia en cine, televisión y teatro

El rotundo éxito y la madurez artística que Susana González exhibe en el Teatro San Rafael son el fruto directo de una carrera sólida, respetada y en constante evolución dentro de las industrias más competitivas del entretenimiento en América Latina. Formada rigurosamente en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, la originaria de Calera, Zacatecas, inició su camino en la televisión a finales de la década de los noventa, ganándose rápidamente el reconocimiento del público y los productores gracias a su versatilidad dramática. Tras participaciones destacadas en producciones como Amigas y rivales, su gran consolidación llegó en el año 2002 al obtener su primer papel protagónico en la telenovela Entre el amor y el odio, al lado de César Évora. A partir de ese momento, su nombre se convirtió en sinónimo de altos niveles de audiencia y calidad actoral, encabezando proyectos emblemáticos de impacto internacional como Velo de novia (2003) y la ambiciosa producción de época Pasión (2007), bajo la dirección de la productora Carla Estrada.

Su capacidad para transitar con naturalidad entre personajes de entrañable heroína y complejas antagonistas quedó demostrada en melodramas de gran éxito como La que no podía amar (2011), Por siempre mi amor (2013) y Pasión y poder (2015), esta última haciéndola acreedora al Premio TVyNovelas como Mejor Actriz Protagónica. En años recientes, González ha mantenido su vigencia de manera impecable en la pantalla chica liderando los elencos de éxitos televisivos como Mi fortuna es amarte (2021), Mi camino es amarte (2022) y Tu vida es mi vida (2024), demostrando una vigencia idéntica a la de sus inicios.

En el ámbito cinematográfico, la actriz ha dejado constancia de su talento en largometrajes que forman parte del cine mexicano contemporáneo. Destaca su participación en las películas Atómica (1998), ¡Qué vivan los muertos! (1998), el multipremiado drama El medallón (2002) y la cinta de suspenso Al otro lado (2004), dirigida por Gustavo Loza, donde compartió créditos con figuras internacionales de la actuación.

Sin embargo, es en las tablas teatrales donde Susana González ha terminado de consagrar su estatus de estrella completa. Su romance con el teatro de gran formato y de revista está marcado por la excelencia; en el año 2017 asumió el monumental reto de interpretar a Elena Tejero en la mítica producción Aventurera, bajo la producción de Juan Osorio y Gerardo Quiroz. Su desempeño en dicha obra recibió el aplauso unánime de la crítica especializada, que elogió su imponente manejo de masas, su técnica de baile y su rigor en los números musicales. Esta robusta experiencia previa en espectáculos con música en vivo y alta exigencia coreográfica es, precisamente, la base que hoy le permite brillar con absoluta soltura en el escenario de Perfume de Gardenia, consolidándola como una de las artistas más completas y multifacéticas del panorama artístico en México.

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La eterna belleza y constancia de Susana González

​Más allá de sus indiscutibles credenciales como actriz y bailarina, es imposible omitir el extraordinario impacto visual que genera en cada función. A lo largo de toda su carrera, Susana González ha logrado preservar una belleza deslumbrante, una elegancia innata y una figura envidiable que encajan a la perfección con el glamour, la alta costura y la estética sofisticada de las vedettes de los años cincuenta.

​Lejos de depender de la fortuna, este impecable estado físico y estético es el resultado directo de una férrea disciplina de vida, hábitos saludables y una constancia inquebrantable en sus entrenamientos diarios. El tiempo se ha convertido en el mejor aliado de la actriz, potenciando un magnetismo visual que se complementa con su madurez interpretativa. Verla bailar bajo los reflectores del Teatro San Rafael, luciendo majestuosos e imponentes vestuarios de época, es constatar que se encuentra en el punto más alto de su carrera artística.

​“Perfume de Gardenia” se presenta con un éxito arrollador en el Teatro San Rafael los viernes a las 20:00 horas, sábados en doble jornada a las 18:00 y 21:15 horas, y domingos a las 17:00 horas. Una oportunidad imperdible para atestiguar la conjunción de una producción de primer nivel y la consagración absoluta de Susana González como la máxima reina del teatro musical mexicano.

“Perfume de Gardenia” se presenta con un éxito arrollador en el Teatro San Rafael los viernes a las 20:00 horas, sábados en doble jornada a las 18:00 y 21:15 horas, y domingos a las 17:00 horas. Una oportunidad imperdible para atestiguar la conjunción de una producción de primer nivel y la consagración absoluta de Susana González como la máxima reina del teatro musical mexicano.