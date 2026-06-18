Rush, en un fenómeno histórico

El impredecible setlist de su gira

Por primera vez en 29 años, interpretó las siete partes de su legendaria ópera rock “2112

Este fenómeno global está a punto de desatar la locura en la capital del país, donde la respuesta de la comunidad progresiva ha sido verdaderamente importante. La pasión de los fanáticos mexicanos quedó demostrada al agotar por completo las localidades para la primera cita del 18 de junio, declarada oficialmente un rotundo sold out. Para la segunda oportunidad de presenciar este reencuentro histórico, programada para el 20 de junio, quedan ya muy pocos boletos disponibles, perfilando un doble lleno indiscutible que dejará una huella imborrable en la historia de los conciertos en la Ciudad de México.

La expectativa en torno al regreso de Rush a los escenarios bajo el marco de su Fifty Something Tour ya era masiva, pero tras lo sucedido en sus primeras fechas en el Kia Forum de Los Ángeles, la gira se ha consolidado oficialmente como el acontecimiento de rock más esperado del año. Geddy Lee y Alex Lifeson prometieron que esta extensión de vida para la icónica agrupación canadiense no daría nada por sentado, y el monumental análisis de su repertorio actual demuestra que están decididos a desafiar su propia historia.

La gran bomba de la gira estalló durante el segundo set de su más reciente presentación. Mientras que en la noche de apertura el dúo ofreció una versión condensada de su icónico álbum de 1976, para la segunda noche la banda ejecutó de forma impecable los 20 minutos ininterrumpidos de la suite completa de “2112”. Este acontecimiento histórico marca la primera vez en casi tres décadas (desde la gira Test For Echo en 1997) que movimientos complejos y profundamente añorados por los fans como “Discovery”, “Oracle: The Dream” y “Soliloquy”, cobran vida en directo, acompañados de pirotecnia y la imponente voz pregrabada del eterno Neil Peart sentenciando: “We have assumed control”.

El verdadero valor que posiciona este tour en la cima de la industria es el riesgo. Apoyados por un repertorio preparado de 38 canciones ensayadas desde cero, RUSH ejecutó un setlist mutante de 22 canciones, donde el 50% del contenido fue completamente diferente de una noche a otra. Joyas ocultas y rarezas que no se habían escuchado en más de una década hicieron su debut oficial en la gira, incluyendo “The Analog Kid” (no tocada desde 2013), “The Trees” (ausente desde 2008) y la instrumental “Leave That Thing Alone” (fuera de los radares desde 2011).

Este titánico reto musical resalta el impresionante trabajo de la nueva baterista de gira, la alemana Anika Nilles, y el tecladista Loren Gold. Nilles ha sido aclamada unánimemente por la crítica al asumir la tarea de memorizar e interpretar las intrincadas, cambiantes y matemáticas secciones rítmicas de Peart, inyectando frescura e impecable precisión a clásicos como “Xanadu”, “Tom Sawyer” (introducido de manera divertida por los personajes de South Park), “YYZ” y la emotiva “Time Stand Still”, que contó nuevamente con la participación especial de Aimee Mann sobre el escenario.

MÉXICO EN EL MAPA GLOBAL DEL ROCK PROGRESIVO DE RUSH

El idilio entre el público mexicano y las leyendas canadienses no es sólo una cuestión de euforia en taquilla, sino un fenómeno respaldado por las métricas de la industria. De acuerdo con los datos más recientes de la plataforma especializada Chartmetric, México se ha consolidado firmemente dentro del Top 10 de las naciones que mantienen vivo el legado de la agrupación en plataformas digitales, ocupando una impresionante octava posición a nivel mundial. Este dato no sólo resalta la lealtad y el relevo generacional de los fanáticos locales, sino que demuestra que la Ciudad de México es un pilar fundamental dentro de la monumental masa de oyentes que la banda concentra de forma masiva a escala global.

EL RITUAL DE UNA LEYENDA VIVA

La gira Fifty Something Tour, que contempla un extenso recorrido por Norteamérica antes de expandirse hacia Sudamérica y Europa, se ha convertido en un emocionante espacio de culto y sanación para la comunidad rockera global. Lejos de ser un acto de nostalgia convencional, la vitalidad de Lee y Lifeson —ambos superando los 70 años de edad— combinada con una producción de nivel internacional, demuestra que la esencia de RUSH sigue intacta. Este análisis de setlist confirma que cada concierto de la gira será una experiencia única e irrepetible, convirtiendo cada boleto en un pasaporte hacia la historia viva del rock progresivo. Quedan pocos boletos para fecha del 20 de junio en el Palacio de los Deportes, no pierdas esta gran oportunidad de ser parte de la historia de una de las bandas de rock progresivo más importantes y adquiere tus entradas a través de www.ticketmaster.com.mx.www.ticketmaster.com.mx.