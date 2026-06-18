UAEMéx impulsa el diálogo sobre diversidad sexogenérica a través del diseño y el arte visual

Reflexión sobre el papel de las imágenes y los lenguajes visuales en la construcción de identidades y la representación de grupos históricamente marginados

Toluca, Méx.- Ante la necesidad de visibilizar la diversidad sexogenérica con empatía, respeto y tolerancia, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, llevó a cabo el conversatorio “Diseño con orgullo: identidad y visibilidad” en el auditorio “Arq. Vicente Mendiola Quezada” de la Facultad de Arquitectura y Diseño, con la participación del ilustrador, diseñador gráfico y artista visual Francisco Hueyatl León.

Durante el encuentro, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira, destacó la relevancia de reflexionar sobre el papel de las imágenes y los lenguajes visuales en la construcción de identidades y en la representación de grupos históricamente marginados.

“Diseñar implica elegir qué y cómo se muestra, desde dónde se construye un mensaje y qué efectos puede producir en quienes lo observan. Una imagen puede abrir conversaciones, generar conocimiento, desmontar estereotipos y ampliar las formas en que una comunidad comprende la diversidad; pero también puede reproducir exclusiones, simplificar experiencias o convertir la diferencia en un recurso meramente decorativo”, expresó.

Asimismo, señaló que la visibilidad trasciende la incorporación de símbolos de diversidad en campañas o materiales gráficos, pues la igualdad se construye no solo mediante normas, protocolos o declaraciones institucionales, sino también a través de los símbolos, las narrativas visuales y los lenguajes cotidianos que dan forma a la convivencia social.

En su intervención, Francisco Hueyatl León compartió la evolución y alcances de algunos de sus proyectos más representativos: Flor de Fango, Oasis de la Noche y Salón Deseo, propuestas artísticas que abordan temas relacionados con la identidad, la diversidad sexual, la memoria colectiva y la representación cultural.

Respecto a Flor de Fango, proyecto creado en 2014, explicó que surgió inicialmente como una serie de ilustraciones centradas en un personaje esquelético llamado Flor, inspirado en figuras femeninas del cine mexicano.

“Está inspirado en esas mujeres transgresoras, vulnerables y poderosas que aparecían en las historias que marcaron mi infancia. Flor se convirtió en un vehículo para que las personas compartieran sus vivencias y experiencias, y para reconocer que en la inclusión existimos todas, todos y todes”, comentó.

El artista también presentó Oasis de la Noche, una investigación artística dedicada a documentar espacios de convivencia de la comunidad LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México.

Como parte de este proyecto, registró no solo los establecimientos, sino también las historias, sonidos y memorias que los habitan, trabajo que derivó en la elaboración de un mapa integrado por 48 espacios emblemáticos.

Finalmente, expuso Salón Deseo, una propuesta que reinterpreta figuras icónicas del cine mexicano y de Hollywood desde una mirada contemporánea vinculada con la diversidad, la identidad y la sensualidad.

“Mi trabajo no busca escandalizar ni provocar; busca abrir conversaciones. Me interesa utilizar referentes del cine mexicano porque forman parte de nuestra memoria colectiva y pueden servir como punto de encuentro para dialogar sobre identidad, deseo, representación y diversidad. El arte visual puede convertirse en un espacio de escucha y reflexión”, afirmó.

Como cierre del conversatorio, las y los asistentes participaron en la intervención del Tzompantli, altar de Flor de Fango, una instalación inspirada en los altares prehispánicos. Al respecto, Hueyatl León explicó que esta propuesta rinde homenaje a las personas que han sido víctimas de violencia, al tiempo que genera un espacio de memoria colectiva en el que las y los participantes pueden dedicar mensajes simbólicos como acto de reconocimiento, reflexión y solidaridad.