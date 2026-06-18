Exposición Localidad-es. Memoria y derivas en Toluca

La capital mexiquense se mira a sí misma a través del arte

Toluca, Méx.- Las calles, historias y transformaciones de la capital mexiquense se convierten en materia artística en Localidad-es. Memoria y derivas en Toluca, exposición colectiva realizada por la tercera generación del Diplomado Superior en Estudios y Prácticas Curatoriales de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

La muestra reúne 15 proyectos que invitan a reflexionar sobre las distintas formas de habitar, recorrer y recordar la ciudad. Mediante disciplinas como dibujo, ilustración, libro de artista, videoarte, instalación, medios mixtos, composición digital, intervención fotográfica y propuestas escultóricas, las y los participantes ofrecen una mirada sensible y crítica sobre la identidad local, la vida urbana y los procesos de transformación social que han marcado a Toluca.

A través de un ejercicio curatorial sustentado en la investigación, el registro y la interpretación artística, la exposición recupera historias, experiencias y memorias presentes en los espacios cotidianos de la ciudad. Cada obra reconstruye fragmentos del pasado y del presente para generar nuevas lecturas sobre el territorio urbano y las huellas que dejan tanto los acontecimientos colectivos como las vivencias individuales.

Localidad-es. Memoria y derivas en Toluca abrirá sus puertas al público el próximo 20 de junio. La inauguración se llevará a cabo a las 12:00 horas en la Galería de Gran Formato de la Facultad de Artes de la UAEMéx y a las 15:30 horas en la Sala “Ariceaga” del Centro Toluqueño de Escritores.

Con entrada libre, la exposición permanecerá abierta hasta el 4 de julio, ofreciendo a visitantes y comunidad universitaria una oportunidad para redescubrir la historia, las transformaciones y la memoria colectiva de Toluca desde la perspectiva del arte contemporáneo.