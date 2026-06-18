Ventas durante el Mundial, por debajo de la estimada

Primera semana del magno evento

Muchos bares y restaurantes enfrentaron dificultades para contratar licencias de transmisión comercia: Concanaco

El sector comercio, servicios y turismo “no ha sentido la fiesta mundialista” como en ediciones anteriores, pues las ventas se encuentran ligeramente por debajo de las expectativas iniciales, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

“El Mundial genera expectativa, pero el 88.4 por ciento (de los negocios) todavía no reporta una mejora clara en ventas”, dijo el dirigente empresarial al señalar que las estimaciones de ingresos en la primera semana del Mundial son mixtas, aunque no ofreció un monto generalizado.

De la Torre de Stéffano indicó que el sector restaurantero presenta un comportamiento mixto. Los establecimientos que ofrecieron transmisión de partidos, promociones y experiencias sociales observaron incrementos de hasta 50 por ciento en sus ventas. Sin embargo, el 54.7 por ciento de los negocios no registró cambios, 22.1 por ciento reportó disminuciones y solo 11.6 por ciento reportó mejores ventas.

El dirigente de la Concanaco señaló que las restricciones derivadas de los derechos de propiedad intelectual de la FIFA limitaron el potencial económico del evento, pues muchos bares y restaurantes enfrentaron retrasos o dificultades para contratar licencias de transmisión comercial con Sky o Izzi, mientras que la licencia de ViX está limitada a uso particular.

“La fiesta mundialista no se siente como normalmente se han sentido las anteriores. Esto tiene que ver con el uso de las licencias, el uso de las marcas, que la fiesta mundialista está más enfocada en un segmento de la economía que puede adquirir los boletos o que tiene la capacidad económica para poder ir a algún comercio o establecimiento que pudo adquirir las licencias para la transmisión”, dijo.

El presidente de Concanaco destacó que el fenómeno de Fan Fest y la presencia de visitantes extranjeros han beneficiado también a estados no sede como Quintana Roo, Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila, donde algunos comercios reportaron aumentos de ventas de entre 40 y 50 por ciento.

Destacó que otros factores, como la piratería –estimada en 63 mil millones de pesos anuales–, la reventa y las manifestaciones del CNTE han afectado la intención de visita y el consumo en las sedes. Recordó que la derrama económica esperada es de 65 mil millones de pesos.

De la Torre de Stéffano llamó a que las manifestaciones se realicen sin afectar a terceros, pues los pequeños negocios y empresas familiares son los más vulnerables. Además, instó a aprovechar el avance de las eliminatorias para atraer más turistas y convertir el Mundial 2026 en una historia de éxito económico para México.

“El mundial genera entusiasmo, genera expectativas, pero todavía no hay una recuperación generalizada para la mayoría de los negocios que se encuentran en el territorio”, dijo. “Lo que estamos buscando hacer es seguir trabajando para que podamos convertir esta expectativa en consumo efectivo dentro de las propias comunidades”, agregó.

Anticipan alza de hasta 29% en ventas de restaurantes y bares por Mundial

Por otra parte, más de 206,000 establecimientos de alimentos y bebidas en México podrían beneficiarse de la actividad económica del Mundial 2026, como una de las tres sedes norteamericanas, con un aumento estimado de hasta el 29% en ventas durante junio y julio, estimó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

La previsión forma parte del estudio ‘El Mundial 2026 detonará el consumo en México’, presentado con Grupo Modelo y el Consejo de la Comunicación, que calcula un impacto adicional local por más de 562 millones de dólares.

En el marco de la fiesta mundialista, la Canirac también previó la llegada de más de 836,000 turistas y la creación de 39,000 empleos en la industria restaurantera, en un sector que genera 2.4 millones de puestos directos.

Según un estudio de Deloitte, el torneo aportará 2,730 millones de dólares a la economía mexicana, equivalentes al 0.14% del PIB, con potencial de superar los 4,000 millones en un escenario optimista.

También se esperan 4.2 millones de visitantes en los Fan Fest: 2.2 millones en el Zócalo de la Ciudad de México, 1.1 millones en Monterrey y 900,000 en Guadalajara.

El mismo cálculo apunta que entre el 20% y el 25% de los aficionados que no asistan a los estadios verán los partidos en bares y restaurantes.

En una primera medición tras el partido inaugural, la Canirac reportó que el 28% de los restaurantes tuvo ventas superiores a un día normal y que, en los casos más exitosos, los incrementos fueron de entre el 40% y el 50%, sobre todo en restaurantes-bar, cantinas y conceptos con promociones y bebidas alcohólicas.

Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de Canirac, señaló que la cámara preparó al sector con capacitación en servicio, manejo higiénico de alimentos, hospitalidad, consumo responsable, una bolsa de trabajo por WhatsApp junto con la firma Chambas y acompañamiento regulatorio.

Además, detalló que cuatro de cada 10 establecimientos contrataron personal adicional, aunque ocho de cada 10 aún no tienen plantillas completas.

Mientras tanto, Grupo Modelo, mediante ‘Brindemos por los Locales’, se sumó al Mundial Social con capacitación y digitalización, además de apoyos comerciales como mobiliario, televisores, materiales de marca y promociones.

La cervecera también lanzó las Caravanas Corona, que recorrerán las 32 entidades, y prevé entregar 500 boletos a mayores de edad participantes del programa.

La empresa destacó su apuesta por opciones sin alcohol y recordó que la industria cervecera aporta el 1.6% del PIB nacional y trabaja con más de 5,000 familias agricultoras.