Fallan expectativas: ocupación hotelera fluctúa en menos del 65%

Turismo en la Copa FIFA 2026

El sector reconoce que no se cumple con lo esperado de derrama por alza de precios y la inseguridad

“Nos quedamos cortos con la ocupación hotelera durante el Mundial, pues sólo llegará al 60 o 65%. Se dieron cifras muy alegres de la cantidad de turistas que iban a llegar y los hoteleros nos confiamos”, señaló Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur).

Las expectativas de los hoteleros eran tan elevadas que “inclusive no le dieron entrada a grupos de convenciones y congresos que cada año se hacían en junio y julio”, con el objetivo de reservar esos espacios para la oleada de visitantes extranjeros que se suponía arribaría por la justa deportiva.

El líder del sector explicó que desde el año pasado las autoridades federales y locales proyectaron la llegada de 5.5 millones de turistas internacionales y “el problema es que no se cumplieron las expectativas, no se cumplieron los pronósticos que se habían dado”.

Si hablaban de 5.5 millones y tú lo divides entre los 13 partidos que habrá en México, eso te da 400 mil personas (por partido), y no hay un estadio en el mundo al que le quepan 400 mil personas, caben 100 mil en todo caso (…) ahora están diciendo que van a llegar 10 millones de personas”, criticó, tras señalar que la nueva cifra carece de lógica financiera y logística.

Altos precios frenan el flujo turístico

El presidente de Fematur explicó que el encarecimiento del destino operó como un freno para los viajeros.

(Es) por el tema de los precios que están muy caros: tanto los boletos para el estadio, como el hospedaje que se fue a 300% arriba, el boleto de avión. Todo el producto turístico se fue para arriba”, indicó.

Asimismo, apuntó que la imagen del país y las alertas de inseguridad jugaron en contra. “Se dijo de manera equivocada que con el Mundial México iba a subir al quinto lugar en el ranking mundial de turismo (pues está en el sexto lugar) (…) pues el problema es que no, no se va a subir y al contrario, si no se hace algo extraordinario en lo que resta del año (en cuanto a promoción), puede bajar hasta el noveno lugar porque otros países están creciendo”, afirmó.

Alojamientos en plataformas, a la baja por precios excesivos

Los alojamientos por aplicación tampoco alcanzarán los niveles de ocupación proyectados para la temporada mundialista.

Ángel Jesús Torres, fundador de la organización Todos Somos Anfitriones, expresó que para estas semanas de junio registran niveles de ocupación de apenas entre 30 y 40%.

Torres detalló que este fenómeno está vinculado con “los precios excesivos, partidos intrascendentes, incompetencia organizativa, inseguridad, problemas geopolíticos e inflación exacerbada”.

Añadió que los eventos de alto impacto delictivo y la alerta estadounidense mermaron la confianza del consumidor internacional.

Cifras poco alentadoras en CDMX

La ocupación hotelera en la Ciudad de México el día de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se ubicó en alrededor de 65 por ciento, es decir, por debajo de las expectativas de entre 80 y 100 por ciento, de acuerdo con estudios que realizó la Comisión de Turismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El organismo empresarial indicó que preocupa que la derrama económica de alrededor de 60 mil millones de pesos prevista por las autoridades “pueda concentrarse en grandes cadenas, plataformas, zonas hoteleras y corredores turísticos, mientras miles de pequeños comercios enfrentan cierres, restricciones de acceso o disminución de clientes”.

Al fijar postura sobre el comienzo de la justa deportiva, resaltó que el tema de la movilidad “continúa siendo uno de los mayores retos”, porque durante 2025 la capital registró un nivel promedio de congestión de 75.9 por ciento, por lo que recorrer 10 kilómetros tomó en promedio más de 34 minutos y la velocidad en horas de mayor demanda fue de unos 13.5 kilómetros por hora.

Si bien “el Mundial no creó este problema, sí lo hizo más visible y aumentó sus consecuencias para trabajadores, empresas y turistas”, precisa el estudio.

Señala que existe “preocupación por la calidad y oportunidad de las obras realizadas». Aunque el gobierno de la ciudad informó de la conclusión de más de 2 mil intervenciones rumbo al torneo, durante los meses anteriores, comerciantes, residentes y usuarios denunciaron afectaciones por polvo, ruido, cierres, retrasos, riesgos peatonales y disminución de ingresos”.

Falta de estrategia

La Coparmex expone en el documento que “las afectaciones alrededor del Centro Histórico y de las zonas intervenidas muestran que en un evento de esta magnitud también puede generar pérdidas cuando no existe una estrategia suficiente de compensación y continuidad comercial. A ello se suma la vulnerabilidad de los servicios públicos”.

En ese tenor, apunta que la capital “continúa enfrentando fugas, fallas de rebombeo y una infraestructura hidráulica envejecida, precisamente cuando la llegada de visitantes incrementa la demanda en hoteles, sanitarios, centros comerciales y espacios públicos”.