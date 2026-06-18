Lo ilegal, lo tramposo y la simulación es lo único que no puede dejar atrás la 4T

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Lo común en la dirigencia de Morena, en la Presidencia de la República surgida de este partido, es escuchar que ellos no son iguales a los regímenes del pasado reciente.

Hinchan el pecho y levantan la ceja para afirmar con orgullo que con ellos se acabó el dedazo como elemento esencial para designar a candidatos e imponer presidentes de la República, gobernadores, senadores, diputados o alcaldes.

Pero como del dicho al hecho hay mucho trecho, la verdad es que poco ha cambiado de un régimen al otro en cuanto a la imposición e ilegalidad en el proceso de selección de candidatos, y las elecciones mismas.

Sin el menor pudor y para confirmar que con él no habría madruguetes y que ningún aspirante a sucederlo se iría por la libre, Andrés Manuel López Obrador adelantó el 5 de julio de 2021 su dedazo al mencionar a sus seis posibles sucesores.

Ese día dijo que quienes él pensaba lo podrían suceder, eran: Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la capital; Marcelo Ebrard, canciller; Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU; Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos; Tatiana Clouthier, secretaria de Economía y Rocío Nahle, secretaria de Energía.

Luego se sumarían Adán Augusto López, Ricardo Monreal y hasta Zoé Robledo, director del IMSS, en un juego al que el propio AMLO llamó como el de las corcholatas por aquello de que eran producto del destape electoral.

En aquel momento se descartaron, de entrada, Tatiana, Nahle, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma.

Solo quedaron Sheinbaum y Ebrard. Ambos asumieron sus candidaturas e iniciaron una campaña de 3 años.

Los más experimentados analistas advirtieron desde el principio que la “elegida” de AMLO era Claudia Sheinbaum, a pesar del empeño que le puso Ebrard por buscar ser el nominado.

Al final -y después de un fuerte momento de rebeldía, en el que Marcelo Ebrard denunció públicamente ante medios a Claudia Sheinbaum de haber hecho uso de recursos públicos y de procedencia ilícita, y de haber violado las principales reglas del proceso interno-, el mandatario saliente los reunió, y junto con otros aspirantes hizo un reparto de cargos para garantizar que Claudia se quedara con la Presidencia.

Adán Augusto López fue designado coordinador de Morena en el Senado; Ricardo Monreal, en la cámara de Diputados y Gerardo Fernández Noroña quedó como presidente del Senado durante el primer año de la legislatura.

Después de ese reparto, los senadores de Morena simularon votar a favor de la coordinación de Adán Augusto López en la Cámara alta y para la coordinación de Ricardo Monreal en la coordinación de Morena en San Lázaro.

Fernández Noroña fue a su vez colocado por el dedazo de AMLO en la presidencia del Senado, lo que no podría haber logrado de otra forma.

Todo eso dentro de un proceso absolutamente vertical de la más ilegal de las autocracias.

Ahora, coordinaciones de defensa de la transformación

Hoy, dentro del patrón de la ilegalidad como norma de la 4T, el 7 de marzo de este año, el Consejo Nacional de Morena aprobó que la designación de candidatos a gobernador, alcaldes, diputados federales y locales a disputarse en el proceso de junio de 2027 surgieran de encuestas para, en un proceso tramposo, ser designados primero con el cargo partidario de “coordinadores de defensa de la Transformación”, para los estados en disputa en el caso de aspirantes a gobernador, para las alcaldías en juego en el caso de aspirantes a presidentes municipales y en los 300 distritos, en lo que corresponde a aspirantes a una diputación federal.

El acuerdo interno en Morena, pero no explicitado en ningún documento legal, es que esas “coordinaciones” de cada caso, se transformarán en candidaturas formales a cada cargo en los tiempos determinados por el Código de Procesos Electorales o Cofipe.

Eso será en febrero, marzo y abril de 2027.

En ese momento todas las coordinaciones se convertirán en nominaciones formales de Morena.

¿Qué significa eso?

Que quienes al final sean designados por Morena como coordinadores de defensa de la transformación estas próximas semanas, y luego pasen a ser candidatos a los cargos formales de gobernadores, de alcaldes, de diputados federales, habrán surgido de un engaño, de una simulación.

¿Pueden ser confiables autoridades que surjan de un artificio?

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