Los dichos de Trump

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, fue un gran manipulador que ganó fama durante la Segunda Guerra Mundial.

Una de sus tantas máximas fue decir: una mentira repetida miles de veces, se convierte en una verdad, frase que se repite constantemente, por el éxito que se obtiene con la misma.

En el ámbito político, es de uso común, no solamente en México sino en el mundo entero. Eso atañe a todo tipo de personajes, sin importar el nivel que tenga.

Lo anterior viene a cuento, por la repetición de las frases que usa el presidente Trump en contra de México y el dibujo que hace de la personalidad de la presidenta Sheinbaum.

Es tan reiterativo que el mandatario estadounidense diga que la presidenta mexicana tiene miedo, que se nota asustada, que son muchos los que lo toman como una verdad, la que se reafirma con algunas acciones adoptadas por ella.

Y no es que la presidenta Sheinbaum se note asustada o temerosa, pero sí cautelosa, tanto así que hay quienes le reclaman su no asistencia a la inauguración del Mundial de Futbol y tampoco al festival realizado en el Zócalo capitalino y prefirieron refugiarse con un reducido grupo de seguidores en un deportivo de la alcaldía Gustavo Madero.

La referencia del presidente Trump sobre Sheinbaum es en torno a los grupos criminales que actúan en México, los que se considera que están bajo el cobijo gubernamental, por las acciones que emprenden en las campañas políticas, donde dan soporte a los candidatos propuestos por Morena, los que, incluso son subvencionados por los llamados cárteles.

Y aunque los números del gobierno federal apuntan como aciertos su lucha contra la delincuencia organizada, la destrucción de narcolaboratorios y el descenso en asesinatos, la realidad pinta una situación distinta, especialmente en entidades como Sinaloa, Sonora, Michoacán, Guerrero, Colima, Guanajuato, Baja California y otras más.

El proceso electoral de 2027, al que le da banderazo de salida anticipada Morena, el próximo lunes, es una tentación para los grupos criminales, por lo que provocará una atención sobre la eventual participación de los llamados cárteles del narcotráfico.

Y es que tan notoria es la participación de estos grupos en la mayor parte del territorio nacional, pero con especial preferencia por la costa del Pacífico que el propio Movimiento de Regeneración Nacional ya advirtió que someterá a escrutinio a sus candidatos a cargos de elección popular, para evitar que se cuelen aspirantes que tengan procesos judiciales abiertos o que cuenten con nexos con los grupos delincuenciales.

Esa y otras acciones gubernamentales adoptadas por el gobierno de Sheinbaum muestran que el gobierno federal no está asustado, ni la Presidenta espantada y que, tal vez, lo que está equivocada es la estrategia en materia de seguridad que no logra dar los resultados esperados.

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Desde el lunes próximo inicia el registro de los aspirantes, hombres y mujeres, a las 17 gubernaturas que estarán en juego el año próximo… La defensa del fuero impide al senador Enrique Inzunza participar como aspirante al gobierno de Sinaloa, ya que la condicionantes de su partido es que todos pidan licencias a sus cargos o renuncien, en su caso. Y es que el fuero es lo importante, por lo pronto, en la vida de Inzunza.

ramonzurita44@hotmail.com

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