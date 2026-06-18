El ambulantaje gana terreno en Cancún por los operativos fallidos

Proliferación de vendedores en zonas críticas

Puestos en zonas prohibidas contrastan con los anuncios oficiales de ordenamiento

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Los operativos no han frenado el crecimiento del ambulantaje en Cancún. Plaza Las Américas, El Crucero y la avenida Tulum se mantienen ocupadas por decenas de puestos instalados en banquetas y paraderos.

Mientras el Ayuntamiento reporta recorridos y vigilancia diaria, vendedores continúan extendiéndose en una de las zonas con mayor flujo comercial y de transporte de la ciudad.

La actividad informal se concentra frente al Casino Dubái y desde el acceso a Liverpool hasta Chedraui, bajo el puente de Plaza Las Américas, donde se comercializan alimentos y diversos productos.

Los puestos ocupan espacios peatonales y áreas de ascenso de pasajeros, pese a la presencia constante de patrullas y personal de Comercio en Vía Pública.

La expansión ocurre en una zona donde las autoridades aseguran mantener operativos permanentes y restricciones para evitar saturación y problemas de movilidad.

Entre operativos y permisos, el problema persiste

La Dirección de Comercio y Servicios en la Vía Pública reportó 37 solicitudes durante el primer trimestre de 2026 y presuntamente mantiene restringidas vialidades como Huayacán, Kabah, López Portillo, Colosio y Avenida 135.

Antes del Mundial se anunciaron acciones en ocho cruces estratégicos. Sin embargo, el comercio informal se desplazó hacia otros puntos, y zonas como Plaza Las Américas mas tardan en “limpiar” la zona cuando vuelve a convertirse en uno de los principales focos.

Las autoridades municipales reconocen más de 5 mil 800 comerciantes empadronados y mantienen un sistema de permisos temporales con cuotas que van de 450 a 700 pesos.

Comerciantes de la zona sostienen que inspectores realizan recorridos frecuentes, pero aseguran que las visitas terminan en cobros irregulares bajo el argumento de la falta de permisos.

Las denuncias sobre presuntas cuotas y la permanencia de puestos en zonas prohibidas contrastan con los anuncios de ordenamiento y recuperación del espacio público.

A pesar de los patrullajes, la credencialización y los operativos anunciados en distintos periodos, el ambulantaje continúa avanzando sobre avenidas, camellones y banquetas, convirtiendo la falta de control en uno de los problemas urbanos más visibles de Cancún.