Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres con baja ocupación

Sin el repunte esperado

Empresarios reconocen que el optimismo inicial no se ha reflejado en los números

por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El arranque del Mundial de Futbol 2026 no ha traído el impulso turístico que se anticipaba en el Caribe Mexicano. La ocupación hotelera en Quintana Roo se mantiene por debajo del 60%, muy lejos de las expectativas generadas por el evento deportivo.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, reconoció que el optimismo inicial no se ha reflejado en los números. Explicó que los reacomodos de las aerolíneas estadounidenses han sido determinantes, pues compañías como American Airlines y United Airlines privilegiaron rutas domésticas en Estados Unidos durante junio, reduciendo la disponibilidad de asientos hacia Cancún.

Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sustentable (STARC), confirmó que se contabiliza una reducción de 900 mil asientos desde Estados Unidos hacia Cancún para la temporada de verano. Añadió que las expectativas oficiales fueron demasiado altas y citó un estudio de Deloitte que proyecta un máximo de 800 mil turistas internacionales durante el torneo, de los cuales apenas 280 mil serían extranjeros y el resto mexicanos que viajarán a las sedes.

El contraste con ediciones anteriores es evidente: Rusia 2018 atrajo 2.9 millones de visitantes internacionales, mientras que Brasil 2014 y Qatar 2022 apenas superaron el millón.

Aun así, De la Peña no descarta un repunte en las próximas semanas, ya que las reservaciones para el resto del verano se ubican entre el 65% y 70%. Por ahora, el Mundial ha dejado más dudas que beneficios en el Caribe Mexicano, donde la expectativa de un boom turístico se enfrenta a la realidad de una conectividad aérea limitada.

Chetumal busca a visitantes beliceños

El sector empresarial de Chetumal trabaja para revertir la disminución superior al 50% en la llegada de visitantes de Belice registrada en los últimos meses, un golpe que impactó de manera directa la economía local.

El restaurantero Óscar Rivero Fernández explicó que este descenso se originó por inconformidades de ciudadanos beliceños relacionadas con malos tratos en algunos establecimientos, percepción de inseguridad y denuncias de discriminación, factores que generaron una imagen negativa del destino.

Históricamente, el mercado beliceño ha sido uno de los más relevantes para la capital de Quintana Roo, gracias a la cercanía geográfica y al poder adquisitivo favorable de su moneda frente al peso mexicano. Los visitantes suelen acudir a Chetumal para adquirir productos básicos, ropa, calzado, medicamentos, electrónicos y disfrutar de la oferta gastronómica y de entretenimiento.

Rivero Fernández subrayó que este segmento de consumidores no solo compra en centros comerciales, sino que también genera derrama en restaurantes, hoteles, estaciones de servicio y negocios locales, beneficiando a cientos de familias.

En respuesta, se ha fortalecido la coordinación entre el sector privado y las autoridades de los tres niveles de gobierno para mejorar la experiencia de los visitantes. Las acciones incluyen reforzar la seguridad en zonas comerciales, capacitar al personal en atención incluyente y fomentar un trato digno y profesional hacia todos los turistas.

El empresario aseguró que existe mayor conciencia entre los comerciantes sobre la importancia de recuperar la confianza del mercado beliceño y consolidar nuevamente a Chetumal como su principal destino de compras en la región. Con infraestructura adecuada y amplia oferta de servicios, confía en que la ciudad podrá revertir la tendencia negativa y reactivar el flujo de visitantes extranjeros.

Los reacomodos de las aerolíneas estadounidenses han sido determinantes, pues compañías como American Airlines y United Airlines privilegiaron rutas domésticas en Estados Unidos durante junio, reduciendo la disponibilidad de asientos hacia Cancún.