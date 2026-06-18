Fortalece el Imoveqroo capacidades de atención con unidades eléctricas

Bomberos y protección civil se capacitan en respuesta a emergencias en vehículos de este tipo

Chetumal.- Como parte de la estrategia para consolidar una movilidad moderna, segura y sustentable, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) llevó a cabo el Programa de Capacitación en Respuesta a Emergencias en Vehículos Eléctricos, dirigido a personal de la Policía Estatal, Policía Municipal, Bomberos, Dirección de Tránsito y Protección Civil.

Esta capacitación teórico-práctica tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de respuesta de las corporaciones encargadas de la atención de emergencias ante incidentes relacionados con vehículos eléctricos equipados con baterías de Litio Ferrofosfato (LFP), bajo estándares internacionales y protocolos especializados que permitan salvaguardar la integridad de las personas, la infraestructura y el medio ambiente.

Durante la jornada, las y los participantes adquirieron conocimientos sobre las características técnicas y riesgos asociados a las baterías LFP, los procedimientos seguros de desenergización de unidades de alto voltaje, técnicas de extinción y control térmico, atención inicial a víctimas de electrocución y quemaduras, coordinación interinstitucional ante escenarios complejos y manejo posterior de residuos considerados peligrosos.

El titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek, destacó que Quintana Roo se ha convertido en el primer estado del país en impulsar un modelo integral de electromovilidad en el transporte público con unidades 100 por ciento eléctricas y hechas en México, por lo que ha sido una prioridad que las instituciones encargadas de la seguridad y atención de emergencias cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para responder de manera eficaz ante cualquier eventualidad.

“Estamos construyendo una nueva forma de movilidad para Quintana Roo. La llegada de nuevas tecnologías también implica nuevos retos y responsabilidades. Por ello, trabajamos de manera coordinada para que nuestros cuerpos de emergencia estén preparados, capacitados y con los conocimientos necesarios para actuar con seguridad y eficiencia”, señaló.

Esta acción forma parte de la visión impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien ha establecido que la transformación de Quintana Roo debe ir acompañada de innovación, capacitación y fortalecimiento institucional, garantizando que los beneficios del desarrollo tecnológico lleguen a la ciudadanía con responsabilidad y seguridad.