Decreto federal “blindará” a Mahahual contra megaproyectos

Se privilegiará el ecoturismo

La medida del gobierno busca garantizar la conservación de la Costa Maya

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El gobierno federal tiene listo el decreto especial de protección para Mahahual, con el objetivo de privilegiar el ecoturismo y frenar la construcción de grandes complejos turísticos como Perfect Day. La medida busca garantizar la conservación de la Costa Maya mediante acciones coordinadas entre la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Secretaría de Turismo (Sectur).

El documento establece que ambas dependencias deberán elaborar un diagnóstico del estado actual de los ecosistemas de la región. Mientras se concluye ese estudio, Semarnat podrá ordenar medidas preventivas y revisar proyectos o autorizaciones federales que representen riesgos graves o irreversibles, como:

Cambios de uso de suelo en terrenos forestales.

– Remoción de manglar.

– Relleno o modificación de humedales costeros.

– Obras sujetas a evaluación de impacto ambiental.

– Actividades que afecten arrecifes, acuíferos o la conectividad hidrológica regional.

Además, el decreto instruye a Semarnat, Sectur y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a impulsar proyectos de turismo sustentable y comunitario, vinculados con la conservación del patrimonio biocultural y la continuidad del Corredor Biocultural Gran Selva Maya.

El plan también contempla promover esquemas de conservación comunitaria y Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación en ejidos, comunidades y propiedades privadas, así como coordinar acciones para conectar las Áreas Naturales Protegidas ya decretadas.

Aunque el decreto no especifica montos de inversión, sí deja claro que responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunciada el pasado 4 de junio en su conferencia matutina. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación está prevista para esta misma semana, marcando un paso decisivo en la defensa ambiental de Mahahual.

Vecinos de Zazil Ha frenan condominio

En la colonia Zazil Ha, un grupo de vecinos mantiene una batalla legal para detener la construcción del Condominio Nativo Sunset, proyecto que, según denuncian, recibió permisos para rebasar la altura y el coeficiente de uso de suelo establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano vigente.

El edificio, desarrollado por la empresa Fortem Group, se levanta sobre la calle 44 entre avenidas 10 y 15 y cuenta con siete niveles, cuando el límite permitido es de seis. Desde el 31 de octubre, Martín González Martínez y otros habitantes promovieron un juicio de amparo en el Juzgado Noveno de Distrito contra las omisiones del gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado Asencio.

El expediente 1125/2025 señala irregularidades en la expedición de la licencia de construcción y en las modificaciones al uso de suelo y altura autorizada. Aunque la Dirección de Desarrollo Urbano cumplió en marzo con la suspensión definitiva dictada por el juez, el proceso sigue abierto debido a la intervención de dependencias como Aguakan, Teléfonos de México y el Satqroo, lo que refleja la complejidad del caso.

Mientras tanto, el condominio ya se encuentra vendido en un 60%, según la lona colocada en el inmueble. En su página oficial, el proyecto se promociona con seis niveles y 23 unidades residenciales, además de amenidades como bar, gimnasio, alberca y jacuzzi. La publicidad lo presenta como una inversión con alta plusvalía y demanda de renta vacacional, en una colonia que figura entre las cinco con mayor presencia en la plataforma Airbnb.

La disputa expone la tensión entre el crecimiento inmobiliario y la defensa del orden urbano en Playa del Carmen, donde vecinos buscan frenar lo que consideran un precedente de permisividad que podría alterar el equilibrio de su comunidad.