Inaugura Sheinbaum planta eléctrica, mientras los “ventiladores” quedan en el olvido

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

En una de sus “puntadas” (por no aplicar otro adjetivo más preciso) durante su gobierno, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, criticó el parque eólico ubicado en La Rumorosa, Baja California, por considerar que los aerogeneradores, a los que llamó “ventiladores” afean el panorama.

Afortunadamente, su crítica no fue respondida de inmediato por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el referido campo eólico se mantiene, al menos en apariencia, pues no se sabe qué cantidad de energía aporta a la red nacional manejada por esa empresa estatal.

Ese asunto recibió ayer, cuando la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo inauguró una nueva planta generadora de electricidad en Baja California. Sin embargo, se trata de una central de ciclo combinado, que de cualquier forma consume combustibles fósiles (derivados del petróleo) que contribuyen a la contaminación del medio ambiente.

Esas plantas de ciclo combinado, informan los especialistas, pueden trabajar con gas o con diésel o biogás que son más contaminantes que la energía natural y renovable que deriva del aprovechamiento del aire, que tampoco tiene costo alguno, salvo la instalación de las plantas que transforman su fuerza en electricidad. De hecho, históricamente, tenemos el ejemplo de los molinos que se mueven con la fuerza del viento. Una postal de Holanda –ahora oficialmente conocida como Países Bajos- no resulta auténtica si no reproduce la imagen de un molino de viento.

Tal vez a una de sus muchas fobias, el ex presidente López suma la del rechazo a esas grandes aspas que se encuentran en los Países Bajos, pero también aparecen en otros panoramas.

El político tabasqueño criticó duramente la instalación de estos parques eólicos, asegurando que causan «contaminación visual» y afean el paisaje natural.

Entre sus argumentos en contra incluyó el referido daño al paisaje, ya que desde sus perspectivas aerogeneradores alteraban el entorno natural y producían contaminación visual, pero también sacó a relucir su atavismo contra los ricos, pues señaló que estos proyectos formaban parte de negocios privados del periodo neoliberal.

Señaló también que la instalación de estos parques durante el periodo neoliberal se realizó mediante prácticas poco éticas o «tranzas» que beneficiaban a empresas privadas con subsidios, afectando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Por ello advirtió que durante su administración no se otorgarían más permisos para proyectos que perjudicaran la naturaleza y el paisaje.

Claro, las declaraciones del ex presidente causaron revuelo político y generaron un intenso debate en el país.

Diversos actores políticos y analistas señalaron que estas críticas representaban un desdén hacia las energías renovables y limpias. Esto, además de que México requiere aumentar su capacidad de generación eléctrica, para satisfacer el consumo de su creciente población, pero además ofrecer suficientes reservas para aprovisionar a empresas que en el futuro se instalen en nuestro país.

Al respecto es de tener en cuenta que la frontera entre Baja California, México, y California, Estados Unidos es una de las que cotidianamente tiene más movimiento en todo el mundo y, claro, la región es muy atractiva para la instalación de nuevas plantas industriales que tienen como promisorio mercado al de mayor adquisitivo en todo el orbe: los Estados Unidos y en particular California, que si fuera una nación independiente sería la séptima potencia mundial.

Las declaraciones y dichos coloquiales predel ólítico tabasqueño una clara intencionalidad: revertir la reforma energética.

Con tal fin, en materia de hidrocarburos, anuló las rondas petroleras -ncluso desde antes de que tomara formalmente el poder- y en el sector eléctrico canceló las subastas de largo plazo.

En el sector eléctrico, la primera y clara señal la lanzó en diciembre del 2018, cuando recién había tomado el poder, al cancelar la última subasta eléctrica. Su objetivo era claro: relegar las energías eólica y solar. Su apuesta es por el combustible fósil (es de tomar en cuenta que la otra empresa “nacional”, Petróleos Mexicanos, tiene exceso de derivados del petróleo que nadie quiere y que, por lo mismo, la llamada Cuarta Transformación quiere que se quemen en las instalaciones de la CFE, aunque sean más contaminantes y su consumo contravenga convenios internacionales firmados por México con la finalidad de reducir la contaminación ambiental.

Políticos de oposición y analistas señalaron que, mientras el gobierno desmantelaba o frenaba el crecimiento de parques eólicos y solares, impulsaba la construcción de megaproyectos de combustibles fósiles (como la Refinería Dos Bocas que hasta la fecha no funciona el cien por ciento) y el uso de carbón y combustóleo.

Más allá de las críticas, el hecho es que, hasta ahora, el gobierno de México no ha informado de la puesta en marcha de un parque eólico. En cambio, como mencionamos, la presidenta inauguró una central de ciclo combinado, que puede ser muy eficiente, pero consume derivados del petróleo que generan contaminación, poca, pero contaminación al fin.

El empleo de las llamadas energías limpias no es una conjura de la oposición, el mismo gobierno de la llamada Cuarta Transformación lo expresa claramente.

Por ejemplo, el portal del gobierno federal en una página titulada “Transición”, sostiene:

“Ante los efectos del cambio climático global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero por la combustión de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), las energías renovables son una excelente opción para reducir estas emisiones.

“La generación de electricidad con energía eólica se presenta como la energía renovable de mayor crecimiento mundial en términos de capacidad eléctrica instalada, ya que puede ayudar a reducir el uso de los combustibles fósiles, crear empleos verdes, suministrar energía eléctrica a comunidades rurales y marginadas, y garantizar la seguridad energética, además, la energía eólica es una apuesta sostenible y de valor para el futuro.

“El aprovechamiento del viento puede lograrse instalando los generadores eléctricos (aerogeneradores o turbinas eólicas) tanto en suelo firme como en el mar. La energía eólica puede contribuir en la disminución del impacto a los cambios climáticos y crisis de energía que se viven hoy en día. Este documento describe cómo se produce el viento y cómo se puede aprovechar por medio de aerogeneradores para la producción de energía eléctrica, las ventajas y desventajas de la energía eólica, y la capacidad de generación a nivel global y en México.

“Para saber cómo se produce el viento primero debemos saber que el aire caliente es más ligero que el aire frio. La radiación solar no incide por igual en toda la superficie de la Tierra y hay zonas que se calientan más que otras y en esas, el aire caliente tiende a subir generando áreas de bajas presiones, en cambio, en las zonas más frías, el aire frio desciende creando áreas de alta presión. La diferencia entre presiones hace que el aire se mueva y se origine el viento, un elemento tan poderoso que puede utilizarse para generar energía. La inclinación de la tierra proporciona al viento una cierta estacionalidad, sin embargo, la masa del aire, la propia rotación de la tierra y la naturaleza del terreno, le confiere al viento un modelo de distribución muy complejo”.

No obstante, como mencioné antes, la presidenta Sheinbaum, inauguró ayer en Mexicali, la planta de ciclo combinado González Ortega, sin que se informara del destino de los autogeneradores eólicos. Ya se sabe que la llamada Cuarta Transformación guarda celosamente estos datos por ser de interés nacional.

Por cierto, la primera mandataria no se salvó de escuchar protestas, aunque no se tratara de asuntos relacionados con la energía eléctrica.

De acuerdo con el periódico local Zeta, la ceremonia encabezada por la primera mandataria, se realizó “entre retrasos, manifestaciones, simpatizantes y el calor”.

Según la nota de ese prestigiado medio, “afuera de las instalaciones de la CFE estuvieron presentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, simpatizantes y ciudadanos que exigían una mejor tarifa en cuestión de energía eléctrica”.