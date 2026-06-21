Exige el dirigente panista Anuar Azar aplicar la ley y no simular en caso de edil de Tenancingo

Supuesto autosecuestro para cubrir desvíos

Naucalpan, Méx.- Es indignante que la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, haya planeado su secuestro. Hoy exigimos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aplicar todo el peso de la ley para que esta actuación no quede impune.

Expresó lo anterior Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), luego de exigir a la fiscalía mexiquense realizar “una investigación exhaustiva, transparente y sin consideraciones políticas”.

El también diputado local, abundó que “mientras Morena habla de transformación, siguen apareciendo escándalos de corrupción. Se pudo establecer que todo se trató de una simulación para poder obtener un rescate de 40 millones de pesos que saldrían del erario, que servirían para tapar un desfalco en el ayuntamiento”, dijo.

Azar Figueroa recordó que entre las personas involucradas en este auto secuestro, además de la presidenta municipal, está su esposo y su cuñado y particulares que participaron en esta acción.

Finalmente, el dirigente de Acción Nacional insistió en señalar que este tipo de hechos no pueden ni deben quedar impunes. “Exigimos que se aplique la Ley a la alcaldesa y a quienes estuvieron involucrados”, concluyó.