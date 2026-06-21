El alcalde de Atizapán continúa entregando obras comunitarias

Buen manejo de los recursos

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de más de 17 mil metros cuadrados de calles en distintas comunidades de Atizapán, además de hacer entrega de un puente peatonal que facilitará el paso de vecinos de dos colonias.

Durante la gira de trabajo en la que hizo entrega de dichas obras, Pedro Rodríguez destacó que el mejoramiento de la infraestructura municipal es resultado del buen manejo de los recursos, lo que se ve reflejado también en la entrega de apoyos sociales que el gobierno municipal lleva a cabo, consolidándose como el municipio con mayor inversión social en el Estado de México.

“Hoy, ustedes ven como esos impuestos que pagan con mucho sacrificio se traducen en obras que cambian vidas, porque no nada más se invierte en pavimentaciones, sino también en apoyos, muestra de ello es que estamos beneficiando a más de 37 mil familias, con más de 200 millones de pesos, la mayor inversión en la historia no solo de Atizapán, sino de todo el estado, porque no hay otro gobierno que haya invertido tanto en apoyar a la ciudadanía”, destacó el Alcalde.

Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, el Presidente Municipal inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de 15,271 metros cuadrados de la avenida Emiliano Zapata, donde también se rehabilitó la línea de agua y drenaje; asimismo se rehabilitaron con concreto hidráulico 2,079 metros cuadrados de la calle Adolfo López Mateos, colonia Ampliación Lomas de Guadalupe; mientras que las comunidades de México Nuevo y Lomas de Atizapán vieron concretada la construcción del puente peatonal que conecta ambas colonias, sustituyendo un puente colgante.

Paty Arévalo afirmó que “con obras y acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias, en Atizapán de Zaragoza se continuará fortaleciendo a las y los ciudadanos, a través de más apoyo sociales, más aulas y techumbres en las escuelas, así como mejores vialidades en las comunidades”.