Reconoce Simón Mondragón la entrega de lentes a naucalpenses

Apoyo de Isacc Montoya a la educación y la salud

Naucalpan, Méx.- Desde luego que reconocemos todas y cada una de las acciones que realiza el alcalde Isaac Montoya en favor de las familias naucalpenses. Agradecemos su apoyo a la educación y la salud, en esta última a través de las Caravanas «Impulsando tú Salud».

Aseguró lo anterior el profesor Simón Mondragón Bernal, al asistir como invitado a la octava entrega de lentes gratuitos que hasta la fecha se han otorgado 4 mil 500 anteojos.

Al referirse al impacto social de este programa, el alcalde Isaac Montoya, destacó que «ver mejor es vivir mejor», ya que impacta directamente en la seguridad vial, el bienestar cotidiano y la productividad de los beneficiarios», dijo.

Por otra parte, destacó que la cultura de la prevención y la atención anticipada es lo que permite a los ciudadanos vivir con mejor calidad y, al mismo tiempo, ahorrar costos en los sistemas de salud pública», subrayó el edil.

Finalmente, Simón Mondragón, reiteró que la salud y la educación van de la mano y con la octava entrega de este programa, se beneficia a estudiantes, padres de familia y sociedad en general.