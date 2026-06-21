Nadie está por encima de la ley, asegura dirigente de Morena

Valle de México.- La dirigente estatal de Morena, Luz María Hernández, afirmó que nadie está por encima de la ley al referirse a las investigaciones que realiza la Fiscalía mexiquense en torno al caso de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles. Señaló que en diversas ocasiones ha sostenido que la ley debe aplicarse de manera igualitaria a todas las personas, sin importar su filiación política o el cargo que desempeñen dentro de una administración pública. Lo anterior luego de que la FGJEM informara sobre la detención de tres presuntos implicados relacionados con el caso del posible autosecuestro de la alcaldesa de Tenancingo