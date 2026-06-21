Consumo de alimentos y bebidas en Copa FIFA eleva generación de residuos

Retos del reciclaje

Aficionados japoneses cumplen con su tradición viral en eventos deportivos

Debido a un mayor consumo de alimentos y bebidas la generación de residuos en México aumentará 0.77% durante la justa mundialista, por encima de lo que normalmente se genera en el país, prevé Ecoce (Ecología y Compromiso Empresarial).

“Es una noticia buena porque no es mucho más (de lo que esperaríamos que se genere de residuos), pero es mala porque eso quiere decir que gestionamos un montón (de residuos)”, expuso Carla Gamboa, directora de Comunicación de la organización ambiental sin fines de lucro.

Destacó que la industria de bebidas y alimentos ha avanzado en materia de economía circular, aunque algunos materiales aún enfrentan retos de reciclaje.

ECOCE realizó el cálculo con base en información de generación de residuos reportada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Así como por las proyecciones de afluencia turística difundidas por las autoridades federales, por comportamientos en los eventos deportivos y por modelos de generación de residuos.

En mayo pasado, la Semarnat dio a conocer que en México se generan actualmente más de 139,000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, equivalentes a llenar diez veces el Estadio Azteca cada día.

De este total, 40.15% corresponde a residuos orgánicos y 36.26% a materiales que pueden ser aprovechados.

Carla Gamboa informó que ha participado en operativos de recolección en eventos vinculados a la justa deportiva, donde ha recuperado 216 kilogramos de residuos reciclables, principalmente PET y aluminio.

“Desde febrero hemos estado en sedes a nivel nacional donde han habido actividades para aficionados”, indicó.

ECOCE también trabaja con los estadios para impulsar la clasificación de residuos desde el momento en que se generan, con el fin de facilitar su correcta gestión y reciclaje.

Gabriela Gamboa explicó que, durante los eventos para aficionados realizados en distintas sedes del país, Ecoce instala contenedores para separar los residuos y coordina su recolección con recicladores que forman parte de su red.

Detalló que los residuos recolectados son canalizados a recicladores que forman parte de la red de la asociación, con el objetivo de garantizar trazabilidad desde su origen hasta su destino final.

“Al concluir cada evento, los materiales son gestionados por recicladores que pertenecen y están en conexión con nuestra asociación, lo que nos permite cerciorarnos de que haya la trazabilidad de los residuos, sabiendo exactamente de dónde salen y a dónde llegan para que se gestionen de forma correcta”, acotó.

Recordó que su labor no es de acopio, sino de articulación del sistema de reciclaje entre industria, gobierno y recicladores.

En ese sentido, subrayó que la participación ciudadana es crucial para que los materiales reciclables efectivamente ingresen a la cadena. Indicó que, aunque existan infraestructura y procesos de reciclaje, la falta de separación adecuada puede impedir que los residuos sean recuperados.

Más allá de las cifras, el legado ambiental del Mundial dependerá de la participación de los asistentes. La correcta separación de residuos en estadios, Fan Fest y espacios públicos será determinante para que materiales reciclables y orgánicos mantengan su valor y puedan reincorporarse a nuevos ciclos productivos.

“Los grandes eventos representan una oportunidad para demostrar que la gestión de residuos puede ir más allá de la recolección. Si existe infraestructura adecuada, participación ciudadana y mercados para los materiales recuperados, los residuos pueden convertirse en recursos que regresen a la economía, reduzcan la extracción de materias primas y fortalezcan la cultura del reciclaje”, destaca Montserrat Ramírez directora de Operaciones de Ecoce.

Para organizaciones, autoridades y empresas involucradas, el éxito del torneo no solo se medirá en asistencia o derrama económica, sino también en la capacidad de demostrar que un evento de escala global puede convertirse en una plataforma para impulsar una gestión más eficiente de los residuos en la Ciudad de México.

Japoneses cumplen en el Mundial 2026 con su tradición viral

Los aficionados japoneses volvieron a mostrar su pulcritud, ahora en el Mundial 2026, toda vez que recogieron la basura al término del partido de su selección en Dallas ante Países Bajos

No es la primera vez que los japoneses dan muestra de cómo funciona su propia cultura en este tipo de citas internacionales. Sobre ello ha hablado un profesor de ciencias políticas japonés, Koichi Nakano.

Se trata de una actitud y de un comportamiento que los japoneses aprenden en el colegio, según detalló.

Las escenas de las bolsas de basura en este Mundial 2026 no son inéditas. En los partidos amistosos preparatorios para esta Copa del Mundo ya se vieron. Y también en otras citas mundiales, como el caso de Francia 1998. Nakano imparte clases en la Universidad Sofía, la institución educativa católica más antigua de Japón, radicada en el corazón de Tokio.

“Los japoneses aficionados al deporte que limpian los estadios en este tipo de eventos mundiales se comportan de una forma similar a como lo hacían cuando aprendieron a disfrutar del deporte en el colegio”, detalla Nakano.

“La forma en la que la mayoría de los aficionados al fútbol viven su pasión en las escuelas no es distinto a como lo viven los seguidores de otras disciplinas deportivas, y la docencia no solo pone énfasis en la educación física: también en la educación moral”.

Una socióloga de origen alemán que trabaja en el Instituto Alemán de Estudios Japoneses, Barbara Holthus, advirtió de todos modos a la misma agencia que lo ideal es «no idealizar a los japoneses». «La gente allí socializa de una manera diferente», explica, y es parte de su cultura el tratar de no ocasionar molestias al resto. De hecho hay un dicho japonés que viene a decir que «un pájaro nunca deja nada atrás». La traducción occidental es muy somera: «Déjalo todo como lo encontraste».

Cabe destacar que los samuráis azules han realizado estas mismas acciones en otros torneos, tales como el Clásico Mundial de Beisbol o Mundiales de categoría juvenil o infantil, entre otros.