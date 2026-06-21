Didi R convierte el corazón roto en cumbia con “Una Bala”

Un nuevo sencillo tex-mex

Adelanta el universo íntimo y poderoso de su álbum Entre Nosotras

Por Arturo Arellano

En “Una Bala”, Didi R parte de un escenario conocido: el momento en que la relación ya no tiene vuelta atrás, después de “intentarla así 25,000 veces con esa persona” y aceptar por fin que no se pudo. La artista describe ese estado como una etapa en la que “diario te sientes deprimido y no tienes ganas de hacer nada, ni comer, ni salir”, un duelo donde la vida se ve “negra” y el dolor se vuelve rutina.

De ahí surge la frase que da identidad al tema: “duele menos una bala que extrañarte”, una metáfora contundente con la que Didi afirma en entrevista que “prefiero que me disparen a seguir viviendo este duelo y esta depresión todos los días”. Aunque la letra es profundamente triste, la canción se construye sobre una base rítmica movida, con espíritu de cumbia y arreglos llenos de energía. La intención, explica, fue clara: “ya estamos dando el mensaje de que estamos triste, pero no necesariamente tienes que estar en tu casa tirado llorando… puedes estar triste mientras te la pasas bien con tus amigos”, sin dejarse caer por completo en la depresión, sino aceptando el dolor y bailándolo.

Tex-mex para bailar el duelo

“Una Bala” es el focus track del próximo EP Entre Nosotras, un material que reivindica la raíz tex-mex y convierte la vulnerabilidad en un himno para quienes han amado intensamente. La voz de Didi R destaca por su tono cálido y por una interpretación cargada de sentimiento que, como se subraya en el material de prensa, “eleva cada palabra y convierte la vulnerabilidad en un himno para quienes han amado profundamente”.

Para la cantante, la vigencia del tex-mex no es una moda pasajera, sino parte de la esencia cultural de México y de la comunidad mexicana en Estados Unidos. “Yo creo que es algo que nunca va a morir. Uno, porque es toda la esencia de México… y dos, porque hay muchísimo consumo de regional mexicano en Estados Unidos”, apunta, recordando que figuras como Selena, “que era americana también”, encarnan ese puente permanente entre ambos países. “Es un género tan bonito y tan completo que vale la pena que siempre siga vivo”, afirma.

Entre Nosotras: un álbum de mujeres para mujeres

“Una Bala” forma parte de Entre Nosotras Vol. 1, el primero de dos EP que, juntos, integran el nuevo álbum de Didi R. Aunque se trata de un disco con múltiples colaboraciones, este sencillo tiene un lugar especial: “sí me gustaría darle el foco a ‘Una Bala’ porque sí es la única canción que tengo sola… es una canción definitivamente, uno muy pegajosa y dos diferente a todas las demás”.

El concepto del proyecto nace de una reflexión personal: cuando Didi incursionó en los corridos tumbados, se dio cuenta de que “las colaboraciones que yo tenía eran con hombres” y que casi no encontraba mujeres que cantaran ese estilo. Al decidir cambiarse al tex-mex, vio la oportunidad de hacer lo contrario: “si yo quiero que este género vuelva a sonar muchísimo y se vuelva a poner en los charts, necesito colaborar con todas las mujeres del medio”. Todas aceptaron, y la artista resume así el mensaje del álbum: “no somos enemigas… si tú lo estás haciendo y yo también, pues hagámoslo juntas y juguemos más fuerte”.

Amor, despecho y un cover de Ana Gabriel

En lo lírico, Didi adelanta que el universo de Entre Nosotras gira en torno al amor, pero desde múltiples ángulos. “Todas son como realmente como de amor, pero no todas son de desamor. Unas son de despecho, unas son de desamor, unas son tristes, unas son de nostalgia y unas son como desde una perspectiva muy arriba, o sea, tirándole así a tu ex a más no poder”, detalla.

Musicalmente, el álbum recorre distintas vertientes del tex-mex: el público encontrará “norteñas, cumbias, tejanas”, sin encasillarse en una sola fórmula. Entre las sorpresas, Didi revela un homenaje a una de sus grandes referentes: “van a encontrarse un cover por ahí de una canción de Ana Gabriel también clásica, hecha como tex-mex… la de ‘Simplemente amigos’”, un tributo que actualiza el tema con un arreglo más movido y acorde a su propuesta.

En Entre Nosotras conviven cantantes profesionales como Carolina Ross, Gris Romero o Ingrid Contreras con talentos descubiertos en redes sociales que la impresionaron: “canta impresionante, o sea, necesito su voz en mi álbum”.

De La Voz México al ARRE y los Latin Grammy

Originaria de Tampico y enamorada del regional mexicano, Didi R comenzó a cantar desde muy temprana edad y no ha parado desde entonces. En 2019 fue seleccionada para participar en La Voz México en el equipo de Ricardo Montaner, logrando una actuación memorable que dio un impulso importante a su trayectoria.

Como solista, arrancó con una serie de covers como “Quítame ese hombre del corazón” e “Inolvidable”, para luego dar paso a temas inéditos como “Cherry Moet”, “Qué bien me caería”, “Miro la luna” y “DDC”. Desde 2024, su proyecto musical se ha consolidado con lanzamientos constantes que han ganado terreno en plataformas y redes sociales, llevándola a escenarios como Artista del Año de Proyecto Jóvenes Tamaulipas, Elliot Awards 2022, Spotify Awards 2020, el festival ARRE 2024 y, más recientemente, los Latin Grammy 2024, además de formar parte del tour de Víctor García en 2025.

Mientras tanto, su foco está en compartir con su audiencia cada paso de Entre Nosotras. “Estoy súper unida a todos mis seguidores”, afirma, invitando a seguirla como @DidiROficial en todas las plataformas y a sumarse a su canal de WhatsApp, donde suele responder mensajes y hacer dinámicas. Y deja una especie de manifiesto que resume el espíritu de “Una Bala”: “se vale estar triste, pero se vale estar triste mientras bailas, mientras unas copitas con tus amigos… recuerden que la vida no es lo que te pasa, sino cómo lo afrontas”.