Acercan a estudiantes con empresas mediante la Feria Emprende-Dual 2026

Presentarán proyectos de innovación, tecnología y bienestar

Bajo el lema “Motiva, crea y transforma”, esta edición visibiliza el talento y la innovación de jóvenes mexiquenses

Toluca, Estado de México.– Con el propósito de vincular proyectos desarrollados por estudiantes de Educación Media Superior con empresas e instituciones, el Gobierno del Estado de México encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), realizará la Feria Emprende-Dual 2026.

Este encuentro reunirá proyectos desarrollados por estudiantes de distintos subsistemas de nivel medio superior como Escuelas Preparatorias Oficiales (EPOS), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), así como Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), entre otros, que incluyen alumnos de modalidad de Educación Dual, la cual combina el aprendizaje en las aulas con experiencia laboral para atender problemáticas sociales, ambientales y productivas de su entorno.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que, bajo el lema “Motiva, crea y transforma”, esta edición visibiliza el talento y la innovación de las y los jóvenes mexiquenses, fomenta competencias emprendedoras, técnicas y socioemocionales, además de propiciar la vinculación entre la escuela y el sector empresarial a través de la evaluación de los proyectos presentados.

El evento se llevará a cabo el próximo 25 de junio, a partir de las 9:00 horas, en el Auditorio “Agripín Estrada”, del SMSEM, ubicado en Santiago Tlaxomulco, en Toluca; contará con la participación de representantes de los sectores educativo, empresarial y gubernamental.

Durante la jornada se presentarán iniciativas en las categorías de Educación Dual, Ciencia y Tecnología, Impacto Ambiental, Bienestar Social y Robótica, desarrolladas por estudiantes para atender necesidades en sus comunidades, escuelas o entornos productivos.

Como parte de las actividades, se realizará el panel “Emprender sin filtros: lo que nadie te cuenta”, donde empresarias y empresarios compartirán experiencias con las y los estudiantes; además, se desarrollará una dinámica tipo “Fuckup Nights”, enfocada en reflexionar sobre los aprendizajes que surgen de los retos y dificultades que se enfrentan en el camino emprendedor.