Grandiosas Invicto pospone concierto en la Arena CDMX

Por motivos logísticos

El espectáculo del productor Hugo Mejuto se reprograma para el 19 de septiembre

El concierto “Grandiosas Invicto”, programado originalmente para el 27 de junio en la Arena Ciudad de México, fue pospuesto para el 19 de septiembre debido a ajustes de logística relacionados con las festividades y un importante evento internacional de futbol que se celebra en el país. La producción explicó que el horario y la sede se mantendrán sin cambios, por lo que las personas que ya cuentan con boleto podrán utilizarlo en la nueva fecha.

En el comunicado difundido por la productora Mejuto Producciones se subraya que la decisión busca garantizar seguridad, comodidad y la mejor experiencia posible para el público que había organizado con anticipación su asistencia al espectáculo. La organización expresó “profundo respeto y agradecimiento” hacia los fans y ofreció disculpas por los inconvenientes que el cambio pudiera ocasionar.

Boletos válidos y opciones de reembolso

La empresa informó que todos los boletos y registros previamente adquiridos seguirán siendo válidos para la presentación del 19 de septiembre. En caso de que las y los asistentes prefieran no acudir en la nueva fecha, tendrán la opción de solicitar el reembolso a través del canal donde compraron sus entradas.

Para dudas o aclaraciones sobre el trámite de boletos, la producción pidió a los seguidores comunicarse directamente con el punto de venta donde realizaron su compra o consultar los canales oficiales del proyecto. De esta forma, buscan ofrecer un proceso claro y ordenado para quienes requieran hacer cambios.

Elenco encabezado por figuras de la balada

“Grandiosas Invicto” está liderado por el productor Hugo Mejuto y reúne a destacadas intérpretes como Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Laura León, Ana Cirré, Ángela Carrasco y Filippa Giordano. El concepto se ha consolidado en años recientes como una plataforma que celebra la trayectoria de cantantes femeninas icónicas de la balada y el pop en español.

La producción destacó que el espíritu del proyecto se mantiene intacto pese al ajuste de calendario y reiteró su compromiso de ofrecer “un espectáculo digno del cariño” del público. Los organizadores aseguraron que trabajan en los detalles para que la noche del 19 de septiembre se viva como una experiencia inolvidable para los asistentes.

Nuevo sencillo y talento en puerta

Mientras afinan la logística del concierto, Mejuto Producciones anunció que este viernes 19 de julio se estrenará en todas las plataformas digitales el segundo sencillo del proyecto, titulado “Grandiosas”. La canción es autoría de Alicia Villarreal e interpretada por Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Laura León, Ana Cirré, Ángela Carrasco y Filippa Giordano, con lo que refuerzan la presencia musical del concepto previo a la presentación en vivo.

Además, el próximo 23 de julio se dará a conocer a un nuevo talento que se integrará al elenco de “Grandiosas Invicto”, con la intención de renovar y enriquecer la propuesta artística. La producción reconoció la paciencia y comprensión del público, a quien considera esencial para que el proyecto continúe creciendo.