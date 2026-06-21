Se buscará reconocimiento a pueblos indígenas en diálogo con el rey Felipe VI: Sheinbaum

Encuentro este jueves en Palacio Nacional

La visita del monarca español será breve porque él asistirá al partido de España contra Uruguay, en Zapopan

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante el encuentro que sostendrá con el rey de España Felipe VI, este jueves en la Ciudad de México, abordará el tema del reconocimiento a los pueblos indígenas y los abusos cometidos durante la Conquista. Los temas han sido asuntos que ha marcado la relación entre ambas naciones en los últimos años.

Señaló que aprovechará la visita del jefe del Estado español para dialogar sobre temas de interés bilateral, aunque adelantó que uno de los puntos centrales será la importancia que tiene para México el reconocimiento histórico de los agravios cometidos contra los pueblos originarios.

“Voy a comentar con él el tema de lo que significa para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y lo que significa para México reconocer los abusos de la conquista”, señaló la mandataria.

Sheinbaum Pardo recordó que el monarca español ya ha realizado declaraciones sobre el tema en el pasado, aunque dijo desconocer si durante esta visita emitirá algún posicionamiento adicional.

“Él ya hizo una declaración, no conozco si va a ser una declaración particular sobre el tema, pero va a ser uno de los temas que hablemos”, indicó.

La Presidenta detalló que la estancia de Felipe VI en México será breve, ya que el principal motivo de su viaje es asistir al partido de la selección española contra Uruguay en Zapopan, Jalisco, en el marco de la Copa del Mundo.

No obstante, consideró pertinente sostener un encuentro con el monarca español para fortalecer el diálogo entre ambos países y abordar diversos temas de la agenda bilateral.

“Ya que viene a México, es pertinente recibirlo y tener una conversación, no solamente de este tema, sino de otros temas también, pero particularmente sobre este tema que ha sido muy importante en la relación de ambos países”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal insistió en que el debate sobre La Conquista y el perdón, “no impidió la relación entre México y España”.

Descuentos para viajar todo el año con la Gran Escapada hay

En el marco del Día del Padre, la Sheinbaum Pardo anunció que obsequiará a papás mexicanos que cumplan años el 21 de junio seis viajes dobles al sureste: incluye viaje a través de Mexicana de Aviación, recorrido en el Tren Maya y hospedaje en los hoteles del Mundo Maya, esto como parte de la estrategia La Gran Escapada 2026 en la que se ofrecen descuentos y promociones para impulsar el turismo en el país en la página: lagranescapada.com.mx.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que La Gran Escapada es una oportunidad para aumentar la derrama económica en las regiones a través de 114 mil experiencias, lo que representa un 5 por ciento más que en 2025. Asimismo, se cuenta con 6 mil 577 establecimientos turísticos registrados, lo que significa un crecimiento del 12.7 por ciento respecto a la edición del año pasado. Puntualizó que las promociones, ofertas y descuentos estarán disponibles hasta el 21 de junio.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Octavio de la Torre de Stéffano, destacó que se estima que La Gran Escapada de este año tenga una derrama de 44 mil millones de pesos (mdp), es decir, cinco por ciento más que en 2025 donde se registraron 40 mil mdp.

Detalló que se ofrecen descuentos de un promedio de 35 por ciento, facilidades de pago, meses sin intereses en hospedaje, transporte aéreo y terrestre, paquetes turísticos, actividades recreativas, experiencias gastronómicas, recorridos y turismo natural.

Agregó que La Gran Escapada fortalece el turismo interno, impulsa el consumo local y genera beneficios directos para miles de negocios familiares. Asimismo, tiene por objetivo que más mexicanas y mexicanos y turistas extranjeros puedan viajar, conocer nuevos destinos y descubrir todo lo que México tiene para ofrecer.

Celebran resolución «histórica» de la Corte en caso de la Guardería ABC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que los delitos cometidos en la tragedia de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, son imprescriptibles, porque es una resolución para hacer justicia y “qué bueno que toma en cuenta lo que dicen las víctimas”.

“Es algo bueno, histórico, y es gracias al cambio en el Poder Judicial. De otra manera nunca hubiera ocurrido”, indicó en su conferencia de prensa.

Afirmó que las “consecuencias posteriores” las tienen que determinar las instituciones dedicadas a la procuración de justicia, “pero lo importante son resoluciones que van en el sentido de hacer justicia.

“Esa es la función de la Corte, que se cumpla lo que dice la Constitución y que no haya favoritismo para un lado o para otro, sino como decía (Benito) Juárez, todos somos iguales ante la ley”.

Dijo que será la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, la que explique sobre las implicaciones de esta resolución que fue solicitada por los padres y madres.

No creo “que la Corte anterior hubiera resuelto como ayer; esto habla de la sensibilidad de ministras y ministros que fueron elegidos por el pueblo. Es una visión distinta (porque) no le responden a alguien en particular, no le deben su estancia en la Corte a una persona”.

Así era antes, los ministros de la antigua Corte “debían por estar ahí y además respondían a los grupos de interés en la mayoría de los casos”.

La titular del Ejecutivo federal consideró que los nuevos integrantes del máximo tribunal ya no responden a intereses particulares ni a grupos de poder, sino que actúan con mayor independencia.