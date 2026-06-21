Argentina y Francia: Las potencias miden su temple

La historia empieza a exigir grandeza

Ambas escuadras disputarán su segundo encuentro de la fase de grupos como favoritas

Por Arturo Arellano

El aroma de la Copa del Mundo ya no es el de la mera expectativa; hoy huele a urgencia, a planteamientos tácticos inmaculados y a las primeras lágrimas de frustración o júbilo desmedido. Transcurridos los primeros días de competencia en este magno torneo de 48 naciones, la primera fecha de la fase de grupos nos ha dejado una certeza absoluta: la jerarquía se respeta, pero se tiene que sudar. Los primeros golpes sobre la mesa ya se han dado, perfilando con trazos gruesos a las escuadras que verdaderamente cargan con el ADN de campeones en sus botines.

La mesa está servida y hoy se presenta como una aduana implacable donde Argentina y Francia como candidatos al trono no pueden permitirse parpadear. El fútbol, en su estado más puro y reflexivo, nos demuestra que un debut brillante es solo una carta de presentación; la verdadera consolidación se forja en la continuidad de las batallas consecutivas.

Choques de Identidad y Poderío

Este lunes 22 de junio dictará sentencia para los Grupos I y J en una cartelera que paralizará las pantallas. Dos de los máximos favoritos de la justa saltan a la cancha con la obligación moral y matemática de reafirmar su condición de gigantes.

Argentina vs. Austria: 11:00 AM. Dallas Stadium, Arlington, Texas

Tras un arranque demoledor, la Albiceleste de Lionel Scaloni busca asegurar su clasificación matemática a los octavos de final. El planteamiento argentino es claro: posesión asociativa, transiciones internas veloces y la absoluta libertad de su genio eterno. Enfrente estará una Austria siempre física, ordenada y disciplinada en la presión alta, dispuesta a cortar los circuitos del mediocampo sudamericano.

Estrellas a Seguir: Lionel Messi (Argentina) y Marcel Sabitzer (Austria).

Posible Resultado: Victoria de Argentina 2-0.

Francia vs. Irak: 15:00 PM. Philadelphia Stadium, Filadelfia, Pensilvania.

Los «Les Bleus» de Didier Deschamps quieren poner un pie y medio en la siguiente ronda frente a unos «Leones de Mesopotamia» urgidos de puntos tras caer en su debut ante Noruega. Francia luce infinitamente superior en el papel gracias a su potencia física y un despliegue por las bandas que asfixia a cualquier zaga. Irak apelará al amor propio y al bloque bajo para intentar rescatar una unidad histórica.

Estrellas a Seguir: Kylian Mbappé (Francia) y Aymen Hussein (Irak).

Posible Resultado: Victoria de Francia 3-0.

Noruega vs. Senegal: 18:00 PM. New York New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

Choque de trenes en el Grupo I. Noruega llega con el pecho inflado tras golear en la primera jornada, mientras que Senegal se juega la vida tras caer ante los galos. Los africanos necesitan recuperar el orden defensivo si quieren frenar la potencia nórdica.

Estrellas a Seguir: Erling Haaland (Noruega) y Sadio Mané (Senegal).

Posible Resultado: Empate 1-1.

Jordania vs. Argelia: 21:00 PM. San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California

Un duelo del Grupo J donde ambos conjuntos buscan mantener vivas sus esperanzas de trascender en el torneo. Argelia, dolida tras su primer tropiezo, parte como favorita por su experiencia internacional.

Estrellas a Seguir: Mousa Al-Tamari (Jordania) y Riyad Mahrez (Argelia).

Posible Resultado: Victoria de Argelia 2-1.

¿Y el Scratch du Oro? El Espejo de Brasil

Aprovechando el análisis de los grandes candidatos en esta trascendental jornada, las miradas también apuntan de reojo a lo que prepara el pentacampeón del mundo. Brasil ha mantenido un hermetismo estratégico en sus últimas prácticas, pero se especula una propuesta ultraofensiva diseñada para adueñarse por completo del protagonismo del torneo.

El cuerpo técnico brasileño perfila un once inicial agresivo basado en un esquema táctico flexible: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rodrygo, Vinícius Júniory Raphinha.

Del equipo brasileño se espera un fútbol alegre, desparpajado y vertical, recuperando la mística del «Jogo Bonito» pero con el rigor táctico europeo que exigen los tiempos modernos. La verticalidad de Vinícius Júnior por izquierda y el equilibrio en la medular de Bruno Guimarães prometen ser las llaves para abrir cualquier cerrojo defensivo que se les presente en el horizonte.

Las Cartas Credenciales: Cómo Llegaron los Colosos

Para comprender el presente inmaculado de Argentina y Francia, es vital repasar el fútbol desplegado en sus respectivas cartas de presentación de este torneo. Ambas escuadras no solo ganaron, sino que dictaron cátedra de cómo se deben jugar los partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

Argentina debutó con un contundente 3-0 sobre Argelia en Kansas City. La gran figura de la noche fue, de forma indiscutible, Lionel Messi, quien firmó un hat-trick perfecto (anotando en los minutos 17, 60 y 76) para disipar cualquier duda sobre el hambre competitiva del monarca defensor. El equipo de Scaloni se paró en la cancha con un 4-3-3 elástico que fluyó al ritmo de su mediocampo de gala.

Once Ideal del Debut Argentino: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada.

La Contundencia de «Les Bleus»

Francia, por su parte, despachó con autoridad a una siempre peligrosa escuadra de Senegal por 3-1. El cuadro de Deschamps demostró que la velocidad y la pegada siguen siendo sus mejores argumentos, destacando el doblete de Kylian Mbappé y una soberbia anotación del joven Bradley Barcola. El combinado galo ha consolidado un estilo sumamente físico, con repliegues implacables y un contragolpe devastador que no perdona errores en la salida rival.

Once Ideal del Debut Francés: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga; Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Kylian Mbappé.

La Cartelera del Martes

Sin detener la marcha y con las revoluciones a tope, la Copa del Mundo continuará su frenético andar un día después. Para el martes 23 de junio, los aficionados podrán disfrutar de los siguientes emocionantes compromisos correspondientes a la fase de grupos:

-Portugal vs. Uzbekistán

-Inglaterra vs. Ghana

-Panamá vs. Croacia

-Colombia vs. República Democrática del Congo

Crónica de una Esperanza: El Latido de México en su Tierra

El Mundial ha entrado oficialmente en esa madurez competitiva donde brotan las grandes historias, las polémicas arbitrales de sobremesa, las sorpresas mayúsculas que rompen las quinielas y la consolidación de los eternos favoritos. Pero en medio de este torbellino de emociones internacionales, el corazón del país anfitrión late a un ritmo unificado, arropado por la fe y el fervor de millones.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre ha firmado, hasta el momento, un inicio que raya en lo idílico. Dos partidos disputados, dos victorias con tintes de epopeya. Primero fue el rugido contenido ante Sudáfrica y, recientemente, un triunfo con el alma por 1-0 ante Corea del Sur en el coloso de Guadalajara, gracias a una anotación de Luis Romo en el amanecer del segundo tiempo (minuto 50).

Un planteamiento sólido con Raúl Rangel bajo los tres postes y el liderazgo indiscutible de Edson Álvarez en la central le han devuelto la identidad y el orden defensivo a un equipo que juega con el alma impulsada por su gente.

Con seis puntos en la bolsa, el panorama luce despejado, pero el fútbol no sabe de relajaciones. Al Tricolor le resta una última aduana en esta fase de grupos: enfrentar a la siempre ordenada escuadra de Chequia. La ilusión de avanzar como líderes de grupo y seguir pavimentando el camino hacia el tan anhelado quinto partido no es una utopía; es una posibilidad real construida a base de orden táctico y el apoyo incondicional de una nación que no dejará de cantar el «Cielito Lindo» mientras ruede el balón.