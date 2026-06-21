Pokémon celebra 30 años

Descubre los libros oficiales en Penguin Random House

Este año, Pokémon cumple 30 años de historia, un fenómeno cultural que ha acompañado a generaciones de niños, adolescentes y adultos en todo el mundo. Para conmemorar este aniversario, Penguin Random House presenta los libros del 2026 que invitan a explorar, aprender y divertirse con el universo Pokémon.

Libros destacados de Pokémon:

Pokémon. La guía esencial definitiva Una guía completa con información sobre más de 700 Pokémon, sus evoluciones, tipos y características. Ideal para entrenadores que quieren dominar cada batalla.

Aventura en Paldea Libro de busca y encuentra en formato extra grande, con más de 30 escenas para colorear y descubrir a los Pokémon de la región Paldea.

Todo sobre Pikachu La guía oficial para conocer todos los secretos del Pokémon eléctrico más querido del mundo.

Actividades para maestros Pokémon Cuaderno de retos y pasatiempos: crucigramas, sopas de letras, laberintos y más para poner a prueba tus conocimientos.

Atlas Pokémon Un recorrido por ocho regiones del mundo Pokémon, con mapas, personajes y aventuras para descubrir.

Aprende a dibujar con Pokémon Guía práctica para dibujar y colorear a tus Pokémon favoritos, desde Squirtle hasta Charmander. Mensaje clave

Con estos libros, Penguin Random House invita a los lectores a revivir la magia de Pokémon y a compartir actividades creativas, retos y aventuras que fortalecen la imaginación y el aprendizaje.

Información adicional

Disponibilidad: En librerías físicas y en línea a través de Penguin Libros.

Audiencia: Niños desde 4 años, adolescentes y adultos nostálgicos.

Formatos: Tapa blanda, libros de actividades, guías ilustradas y manuales creativos.