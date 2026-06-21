Habitantes temen que suban los precios con el Mundial

El otro costo de la Copa FIFA

Una encuesta de la UNAM revela que los residentes de las tres sedes mexicanas se quejan de más tráfico y mayores costos

El aumento del costo de vida, los problemas de movilidad y el desplazamiento de residentes figuran entre las principales preocupaciones asociadas con el Mundial 2026, de acuerdo encuesta realizada por el Instituto de Geografía (IGg) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Departamento de Geografía de la Universitat de les Illes Balears, de España.

El resultado sugiere que los residentes temen que el impacto económico del evento no se limite al turismo y la actividad comercial, sino que también ejerza presión sobre los gastos cotidianos de quienes viven en las sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La encuesta mostró que, si bien la población reconoce que hay ganancias económicas y oportunidades de empleo, la mayoría considera que estos beneficios favorecerán más al sector privado que a la ciudadanía.

Dificultad para la movilidad cotidiana

Entre los encuestados, sus mayores preocupaciones son el aumento del tráfico y la congestión, la dificultad para la movilidad cotidiana, el incremento del costo de la vida, la generación de más ruido y contaminación, así como el desplazamiento de residentes.

“A casi cien años de la celebración de la primera Copa Mundial de Futbol, realizada en Uruguay en 1930, el evento se ha convertido en mucho más que un torneo deportivo. No sólo ocurre dentro de los estadios; también modifica la movilidad, el espacio público, el turismo, los precios de la vivienda y las dinámicas urbanas en general”, señaló Illia Alvarado Sizzo, investigadora del IGg.

De acuerdo con la especialista, el evento funciona como una especie de espejo de las tensiones urbanas contemporáneas, a través del cual las personas evalúan la ciudad desde su experiencia cotidiana.

El futbol, con casi 4 mil millones de fanáticos en el ámbito global (la mitad de la población mundial), es el deporte con mayor número de seguidores, destacó.

“Originalmente, la Copa Mundial de Futbol surgió vinculada al encuentro entre pueblos y al espíritu de cooperación internacional. Pero con el paso del tiempo se ha transformado en una enorme industria mundial profundamente relacionada con el mercado, el turismo y el capital financiero”.

Otros resultados de la encuesta muestran, entre las y los residentes, desconfianza institucional, con falta de transparencia en el uso de recursos públicos, bajo control de la corrupción, mediana organización gubernamental, escasa capacidad para garantizar la seguridad y más beneficios a la población que al sector privado.

De los mayores espectáculos globales del capitalismo contemporáneo

Luis Alfonso Escudero, investigador del Departamento de Geografía de la Universitat de les Illes Balears, opinó que el Mundial de Futbol ha dejado de ser únicamente un gran evento deportivo para convertirse en uno de los mayores espectáculos globales del capitalismo contemporáneo.

“La ampliación de hasta 48 selecciones y la concentración en grandes ciudades responden más a la lógica del mercado, de la televisión y de las apuestas deportivas que a la esencia tradicional del futbol y de la experiencia ciudadana del Mundial”.

La encuesta indica también que el Mundial generará beneficios económicos para las tres ciudades y oportunidades de empleo, pero la mayoría cree que éstos no se distribuirán de manera equitativa.

El dato inesperado del trabajo académico es el bajo entusiasmo y las escasas expectativas de las y los residentes de que el Mundial genere unión social, pues alrededor de la mitad consideró que no hará sentir más unida a la gente ni generará entusiasmo.

Para Álvaro López López, investigador del IGg, los megaeventos como el Mundial, “más que transformar integralmente las ciudades, terminan profundizando contrastes espaciales que había previamente. El gran reto es preguntarse si estas inversiones realmente mejoran las condiciones de vida de la población local”.

Asimismo, resaltó que el Mundial implica procesos muy intensos de transformación urbana, los cuales “generan dinámicas económicas importantes, pero también cambios espaciales que afectan de forma distinta a diferentes sectores de la población. Por ello, el interés académico no está únicamente en el futbol como espectáculo, sino en entender cómo estos eventos modifican la estructura y funcionamiento de las urbes receptoras y qué tipo de impactos dejan una vez que éste termina”.

En tanto, Erick David García González, investigador posdoctoral del IGg, consideró que hay mucha complejidad social, económica y ambiental detrás de estos megaeventos, desde toda la gente que se desplaza de su lugar de origen hacia donde se jugarán los partidos, hasta el uso de recursos locales y residuos resultantes de esta actividad.

“En todo ese entramado, lo que pasa más allá de la cancha y los estadios pocas veces se difunde, muy poco se sabe de lo que la gente que vive cerca de donde se juegan los partidos opina. De ahí la importancia de hacer este tipo de investigaciones”.