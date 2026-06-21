Carin León interpretará el tema de Tierra de Amor y Coraje

Es autor de “Desde que te tengo”

Telenovela bajo la producción de José Alberto Castro

El cantante y compositor Carin León, considerado uno de los máximos exponentes y fenómenos globales de la música regional mexicana, será el encargado de interpretar el tema romántico de la pareja protagónica de la telenovela Tierra de Amor y Coraje, producción de José Alberto Castro, (El Güero Castro).

Carin también es autor de este tema, titulado “Desde que te tengo”, una pieza que acompañará los momentos más románticos de las figuras centrales de esta historia.

Con un estilo único, que fusiona la esencia del regional mexicano con sonidos contemporáneos, el cantautor sonorense que ha conquistado escenarios y audiencias en el plano internacional, ahora sumará su talento a este melodrama ambientado en un universo de caballos y grandes paisajes del viejo oeste.

Tierra de Amor y Coraje es una historia apasionante que se grabó en algunas de las regiones más espectaculares de Arizona, entre ellas Phoenix, Tucson, Tubac y Sedona.

Tierra de Amor y Coraje llegará a las estrellas a principios de octubre, en el horario estelar.

PIE DE FOTO: Emilio Osorio, Emmanuel Palomares, Sofía Castro y Brandon Peniche son los protagonistas de Tierra de amor y coraje, telenovela producida por José Alberto Castro que grabó en imponentes escenarios de Arizona.