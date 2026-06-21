La UAEMéx proyecta su producción editorial en la 85 Feria del Libro de Madrid

Exhibió cinco obras en uno de los encuentros literarios más importantes del mundo hispanohablante, impulsando la difusión del conocimiento y el talento universitario

Toluca, Méx.- En congruencia con su compromiso de difundir el conocimiento y promover el talento universitario, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de su Fondo Editorial, participó en la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid, España, con la exhibición de cinco obras publicadas bajo su sello editorial.

Considerada una de las celebraciones literarias más importantes del mundo hispanohablante, la Feria del Libro de Madrid se realizó por primera vez en 1933 y, desde entonces, se ha consolidado como un espacio de encuentro para promover el libro, la lectura y el trabajo de instituciones y empresas dedicadas a la edición, distribución y comercialización de publicaciones.

En su edición 2026, la UAEMéx formó parte del Stand México, coordinado por la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas, donde se presentaron las siguientes obras:

Aqueste encantador de serpientes, de Jaime Chabaud Magnus. Premio Internacional de Narrativa “Ignacio Manuel Altamirano” 2025 de la UAEMéx.

Inteligencia artificial. Teoría y aplicaciones, de Marco Antonio Ramos Corchado y Vianney Muñoz Jiménez.

La forma del sonido Tlapitzalli, coedición con el INAH y la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.

Liturgia de las horas, de Beatriz Fernández de Sevilla. Premio Internacional de Poesía “Gilberto Owen Estrada” 2025 de la UAEMéx.

Ultraprocesados: menú capitalista, veneno en cada bocado. Alimenticidio mundial, de René Pedroza Flores.

Con esta participación, el Fondo Editorial de la Autónoma mexiquense fortalece la promoción y la internacionalización de las obras que produce la institución, incluidas aquellas distinguidas con los certámenes literarios que convoca la Universidad.

Asimismo, amplía el alcance de sus publicaciones, fomenta la formación de nuevos públicos lectores y refrenda su compromiso con la difusión y el reconocimiento del talento de su comunidad universitaria.