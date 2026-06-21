Hoy inicia el registro en tropel de aspirantes a gobernador en Morena

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En la larga fila estarán todos. Los que sí y los que no. A decir de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, a nadie, de quienes creen y sienten que son merecedores del cargo al que aspiran, se les negará el registro. Bueno, ni al senador Félix Salgado, para ser claros. A pesar de que pretende suceder en la gubernatura de Guerrero a su hija Evelyn y que en su historial reporta denuncias por violaciones y otros atropellos judiciales. Bueno, no, ni a él, indicaron la presidenta de Morena y la Presidenta de la Comisión de Elecciones del partido en el poder.

Ya en los días que vienen, las diferentes instancias internas, como la Comisión de Honestidad y Justicia, se encargarán de ir ajustando y desbrozando la larguísima lista de aspirantes.

Hoy podrían rebasar los 100 quienes dentro de Morena buscarían ser nominados para una coordinación de defensa de la Transformación en su estado. Si les sumamos los de los aliados Verde y PT, aquello suma mucho más.

Pero todos saben que sólo hay 17 candidaturas.

Para Gobernador, ni una más: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Y gracias al acuerdo de ir en coalición de Morena con el Verde y el PT, quizá dos o tres de esas candidaturas van a ser ocupadas por candidatos de los partidos aliados.

El senador Manuel Velasco, líder del Verde, dijo que sus propuestas son: la senadora Ruth González, para San Luis Potosí. Ella es esposa del gobernador saliente Ricardo Gallardo, y su postulación es innegociable. O va o va.

Para Nayarit quiere a la senadora Jasmine Bugarín, para Nuevo León al senador Waldo Fernández, para Querétaro al diputado Ricardo Astudillo, para Guerrero a su secretaria general la senadora Karen Castrejón y para zacatecas al diputado Carlos Puente, otro de los cuadros sobresalientes del Verde.

Igual buscara que para Michoacán vaya el diputado Ernesto Núñez, para Colima el senador Virgilio Mendoza, para BC sur el diputado Manuel Cota y para BC el diputado estatal Jorge Ramos.

Los verdes confían en que Morena los necesita en extremo para seguir manteniendo la mayoría calificada en Senado y Cámara de Diputados, y que quizá eso valga al menos unas 3 gubernaturas aparte de la de San Luis que ya está cantado ganará -asegura- la esposa de Gallardo.

De las restantes gubernaturas, la cúpula de Morena sabe que existen al menos 3 que se tienen casi perdidas: Sinaloa, Michoacán y Campeche… y con grandes riesgos la de Baja California donde Marina del Pilar sale casi lapidada.

En Baja California además se gesta una candidatura muy atractiva para los bajacalifornianos, la del ingeniero Jorge Hank Rhon quien hoy tiene casi asegurada la nominación de una alianza de PAN con MC y del PES local.

Luego de los desastres que significaron las gubernaturas de Jaime Bonilla y Marina del Pilar, y ante la ausencia de políticos experimentados que pudieran entrar en la contienda, los grandes empresarios y los lideres sociales tanto estatales como nacionales, y los extranjeros que tienen fuertes inversiones en el estado, voltean hacia Hank Rhon quien no sólo ha mostrado sensatez y estatura política, sino que es en sí una de las fortunas más importantes del estado.

Sus promotores bromean al indicar que al menos el dueño de Caliente no ha sufrido el retiro de su visa de EU en su vida, y que si hay alguien que ha sido investigado y certificado más de una vez por el Departamento de Justicia de Washington es él, y siempre ha salido adelante.

De las ocho gubernaturas restantes que estarían en juego, las de Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua podrían ser retenidas por el PAN lo que significa que de las 12 que entrarán en juego con gobernadores de Morena, quizá sólo le queden unas 5 o 6 si bien les va, afirman quienes saben.

Estas podrían ser: BC sur, Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

De confirmarse esta proyección muy inicial, Morena no sólo estaría perdiendo la mitad de sus gobernaturas sino muy probablemente la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, y no pocas alcaldías importantes.

El inicio del registro de aspirantes comenzará hoy con los que buscan ir a Aguascalientes, BC, BC sur y Campeche: mañana martes 23 lo harán los aspirantes a Chihuahua, Colima y Guerrero; el jueves 25 seguirán quienes busquen ir a Michoacán, Nayarit y Nuevo León; el viernes 26 se apuntarán para Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora y el sábado 27 los que buscarán ser candidatos en Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Terminado este registro, la Comisión de Elecciones dará a conocer los que pasaron la prueba de buena imagen, no violar reglas y tener merecimientos para ser sometidos a encuestas por cada estado en juego. Que no serán más de 6 por estado.

Todos los participantes se habrán comprometido a acatar resultados sin descalificar a ganadores ni al proceso.

Sin embargo, la historia de todos los procesos de selección aquí y en China dejan resabios y fuertes enconos, pasiones y aspiraciones heridas. Y eso tiende a generar guerras encubiertas… y en Morena no tan ocultas. Son rijosos y entrones por naturaleza. Y nunca reconocen una derrota, así estén con un pie en el ataúd.

Seguro habrá rompimientos y quizá hasta querellas ante el Tribunal Electoral.

Así que al final, el día de la elección en junio de 2027, también contarán los daños generados por los rencores de los perdedores.

No veo por ejemplo que Félix Salgado Macedonio o Raúl Morón vayan a quedar fuera sin hacerla de tos.

Hoy es apenas el primer día de esta campaña muy adelantada del oficialismo Morena, PT y Verde y evidentemente ilegal para competir en junio de 2027.

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