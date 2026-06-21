Morena abre la competencia

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Anticipando vísperas, el Movimiento de Regeneración Nacional inicia el registro de los aspirantes a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

De acuerdo con la reglamentación vigente, deberán ser como mínimo nueve mujeres y el resto de hombres los que compitan con las siglas de Morena.

Se trata de aprovechar los días del Mundial de Futbol, para que la gente se encuentre entretenida en otros temas y no reparen en las maniobras que realiza el partido gobernante.

Y es que, supuestamente, la dirigencia nacional de Morena será inflexible en cuanto a los personajes seleccionados, para no incurrir en situaciones similares a las acaecidas hace seis años, cuando la elección fue sumamente cuestionada, por la intromisión de grupos del crimen organizado operando en favor de los candidatos que hoy todavía gobiernan, principalmente en la zona del Pacífico.

Por eso han endurecido los requisitos, para evitar que se cuelen personajes que se encuentren involucrados con la delincuencia o que tengan detrás de ellos mala fama.

Según las dirigentes del partido, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, serán sumamente escrupulosas en revisar los expedientes de cada uno de los aspirantes.

El método de selección será el mismo con el que viene operando este partido, es decir el de encuestas, aunque no necesariamente el o la que encabece las encuestas sea el nominado, lo que equivale a actuar como hace tres años cuando no fueron exactamente los ganadores de las encuestas los que resultaron favorecidos con la nominación.

Los casos de Omar García en la CDMX, Carlos Lomelí en Jalisco y Sasil de León en Chiapas, entre otros, son recordados porque a los tres les dieron su premio de consolación de una senaduría, a cambio de ceder la candidatura en sus respectivos estados a Clara Brugada, Claudia Delgadillo y Eduardo Ramírez.

Y es que Morena basa los resultados de sus encuestas en dos resultados, el que corresponde a la popularidad del ganador y combinarlo con los negativos y positivos que tienen cada uno de ellos.

Conscientes de ello, los aspirantes deberán ser registrados del lunes 22 de junio al 27 de junio y después de evaluar cuáles de ellos entran a la competencia, será aproximadamente en enero cuando se nombre a quien será designado como defensor de la Cuarta Transformación en cada uno de los 17 estados.

El registro se hará en orden alfabético y el lunes corresponde a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Para el martes, irán los aspirantes de Chihuahua, Colima y Guerrero.

El miércoles, con motivo del juego de fútbol, no habrá registro, pero el jueves irán los aspirantes de Michoacán, Nayarit y Nuevo León. El viernes Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

El sábado se cierra el registro con los aspirantes de Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Muchas sorpresas se esperan durante el registro.

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Contra viento y marea, finalmente se instalará la planta de amoniaco cerca de la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa… Finalmente, los maestros de la CNTE dejaron la CDMX, aunque no les cumplieron los temas que ellos querían, pero sí se fueron con el corazón contento y los bolsillos repletos.

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