Andy Zuno y Mariana Ochoa unen voces en el estreno de “Déjame el tequila”

El regional mexicano y el pop en español se fusionan

El proyecto nació de forma espontánea tras una reciente visita de Zuno al programa de radio de Ochoa.

Por: Asael Grande

El regional mexicano y el pop en español se fusionan en una de las colaboraciones más esperadas del año. Los cantantes mexicanos Andy Zuno y Mariana Ochoa estrenan en todas las plataformas digitales su nuevo sencillo titulado “Déjame el tequila”.

El proyecto nació de forma espontánea tras una reciente visita de Zuno al programa de radio de Ochoa. La química profesional entre ambos fue inmediata, lo que llevó al también actor a presentarle una propuesta musical diseñada exclusivamente para ser interpretada a dueto.

Tras escuchar la maqueta, la exintegrante de OV7 aceptó sumarse al tema sin dudarlo. Bajo el lema promocional “¡Porque en México celebramos con Tequila!”, la canción se perfila como un himno al desamor y la fiesta, combinando el despecho con el ritmo festivo característico de la música mexicana.

El lanzamiento promete conectar con el público que busca un tema potente para cantar a todo pulmón. “Déjame el tequila” está disponible en los principales servicios de streaming musical.

En conferencia de prensa, Mariana Ochoa, icónica cantante, actriz, conductora y empresaria mexicana, quien cuenta con más de 35 años de trayectoria artística y se consolidó como una de las figuras más importantes del pop en español de la década de los 90 y 2000, compartió que: “Andrés Zuno y yo hicimos una entrevista, y me mandó esta canción a principios, me puso a bailar, se me hizo muy divertida; una canción para la fiesta, para bailar, divertirte, para dedicarla,; primero me metí al estudio de grabación, Andy ya la había grabado, entonces, se puso las pilas para ponerle fecha al video, a las fotos, y es hoy una realidad, quedó un video padrísimo, que es como una relación tóxica, la canción es una combinación de pop con regional mexicano, eso enriquece mucho al género”.

Por su parte, Andrés Zuno, conocido artísticamente como Andy Zuno, reconocido actor, cantante y escritor mexicano, considerado un artista multifacético que ha logrado consolidar una sólida trayectoria tanto en la televisión internacional como en el teatro musical y la industria discográfica en México, comentó: “estamos presentando este sencillo, ‘Déjame el tequila’, que tiene todo el sabor mexicano, y todas esas cosas que nos conecta por el amor a este país, y con esa pasión que tenemos por México; es una canción que me emociona mucho, y Mariana es parte fundamental de esta colaboración, de esta aventura, es una canción que disfrutamos mucho construir juntos, espero que suene por todos lados, y que despegue; en el video participan dos grandes actores, Adriana Llabrés, ganadora del Ariel a Mejor Actriz, el año pasado, y Antonio Gaona, obviamente la maravillosa mariana Ochoa, y un cuerpo de bailarines, todo en un trabajo increíble; es una canción de despecho; el video cuenta la historia de esta pareja, en la que los dos juegan los mismos juegos, los dos en el mismo espejo, ambos están en un forcejeo pasional, y por eso me pareció que la canción fuera un dueto, es una canción de regional mexicano, son historias que se cuentan en cualquier lugar del mundo, el regional mexicano trasciende las fronteras”.