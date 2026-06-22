Grave, el desabasto de agua potables en Huehuetoca y Zumpango, denuncia el PAN

Protestas ciudadanas

Valle de México. “Las condiciones de desabasto de agua que enfrentan familias de los municipios de Huehuetoca y Zumpango, donde la falta del servicio, la baja presión en la red hidráulica y el acceso limitado a pipas se han convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas. En el caso de Zumpango, habitantes también señalaron como un problema constante la inseguridad en las calles”.

Aseguró lo anterior la dirigencia del PAN mexiquense que encabeza Anuar Azar Figueroa, durante recorridos territoriales, los habitantes de distintas colonias señalaron que el suministro de agua es irregular y, en muchos casos, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los hogares e inclusive familias deben recurrir a pipas particulares, realizando pagos de hasta 180 pesos para poder abastecerse del vital líquido.

En este contexto, el coordinador estatal de Estrategia Territorial, Juan Carlos Núñez Armas, señaló que la problemática se ha agravado en diversas zonas del municipio.

“Muchas familias llegaron a este lugar con el ánimo y la esperanza de que las cosas mejoraran, pero hoy vemos que, de manera irresponsable, este gobierno municipal ha generado condiciones de desabasto.

Actualmente, las pipas llegan a cobrar entre 100 y 180 pesos por familia; Huehuetoca se está quedando sin agua, por ello, el PAN Estado de México recorre el territorio para denunciar y ser la voz de las personas que quieren ser escuchadas”, expresó.

Acción Nacional reiteró que el acceso al agua es un derecho fundamental y refrendó su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, escuchando sus demandas y acompañando las causas sociales en todo el territorio mexiquense. Como parte de estas actividades, en el municipio de Huehuetoca también se llevó a cabo una Jornada de Salud y Apoyo al Gasto Familiar, con el objetivo de acercar servicios y apoyos a las familias para fortalecer la presencia territorial del partido.