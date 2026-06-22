Pide la alcaldesa de Tenancingo a la FGR atraer su caso de secuestro

Exige que se repongan las investigaciones

Tenancingo, Méx.- “Es falso que haya planeado mí secuestro. Este asunto es político y en nuestro municipio hay finanzas sanas”. Nancy Nápoles, alcaldesa de esta localidad, señaló lo anterior luego de exigir a la Fiscalía General de la República (FGR), atraer su caso de secuestro, por considerar que existen presuntas irregularidades y manipulación por parte de la Fiscalía del Estado de México (FGJEM).

“Hago un llamado a la FGR para que conozca de manera directa mi asunto y para que se revisen todas las acciones que tuvo el personal adscrito a la fiscalía de combate al secuestro, porque hay una serie de irregularidades de manipulación con base en narrativas que se tornaron facciosas (…) en esencia lo que yo hice fue denunciar un secuestro el pasado primero de junio”, afirmó.

Reiteró que fue víctima de un secuestro y exigió a la fiscalía que se repongan las investigaciones, el procedimiento y que se cuide el debido proceso.

Lo anterior, luego de que la FGJEM publicara un comunicado donde informó sobre la detención de seis personas y que se trató de un “falso secuestro” para pedir un rescate de 40 millones de pesos, los cuales presuntamente saldrían del Ayuntamiento para justificar un supuesto desfalco.

La munícipe consideró que el proceso está viciado, que se violan sus garantías individuales y de género, ya que lo que declaró ante la fiscalía se distorsionó, por lo que está dispuesta a hacer las aclaraciones y ofrecer nuevamente las pruebas que ya había entregado a la institución de justicia “para que se compruebe que, por supuesto, no tuve ningún tipo de participación en esto y que se persiga a los verdaderos culpables”.

Recordó que los hechos ocurrieron el 31 de mayo; sin embargo, fue hasta el 1 de junio cuando se presentó a la fiscalía a levantar la carpeta de investigación, además de acudir a las citaciones que solicitó la dependencia para presentar elementos y testigos para iniciar la línea de investigación. “Yo empecé a detectar, acciones y conductas del personal de la fiscalía que totalmente estaban desvirtuando mi denuncia”.