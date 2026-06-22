Con gran éxito, concluyó el Festival Turístico en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Todo un éxito resultó el Festival Turístico Nacional 2026: Ecatepec, tierra de encuentro y raíces, realizado durante cuatro días en la explanada municipal y que contó con la participación de los estados de Hidalgo y Michoacán, así como de siete municipios mexiquenses. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró el festival, junto con autoridades de Michoacán e Hidalgo, así como de los municipios mexiquenses participantes, el cual se efectuó del 18 al 21 de junio y registró miles de visitantes, no sólo de Ecatepec, sino de otras localidades del Estado de México y Ciudad de México.