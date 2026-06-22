La Cenicienta regresa al Palacio de Bellas Artes

Tras una década de ausencia

En la producción de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Compañía Nacional de Danza, participan más de 70 artistas en escena

La Cenicienta, uno de los cuentos más reconocidos llevados al ballet clásico, regresa, tras 10 años de ausencia, al escenario principal del Palacio de Bellas Artes (PBA) con una producción presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Compañía Nacional de Danza (CND).

En la Sala Principal del PBA, más de 70 artistas en escena –dirigidos por Erick Rodríguez y la música en vivo a cargo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), liderada por Sylvain Gasançon– introdujeron al público en el mundo fantástico creado por Charles Perrault, en el que una joven maltratada por su madrastra y sus hermanastras triunfa contra la envidia y es feliz con la ayuda de su Hada Madrina.

Momentos como el gran baile, el inigualable primer encuentro con el Príncipe y la icónica huída en la que Cenicienta deja atrás su zapatilla de cristal llenaron de ovaciones la Sala Principal del PBA, gracias a la partitura de Sergei Prokófiev y la coreografía de Ben Stevenson ejecutada con la elegancia, el virtuosismo y la técnica de los integrantes de la CND.

Con seis funciones con localidades agotadas, La Cenicienta se consolida como una de las piezas más emblemáticas del repertorio de la CND y una de las puestas en escena más esperadas del año por el público asiduo a la danza y también por familias que aprovechan la oportunidad para presentar el ballet a las nuevas generaciones.

“Es una obra muy bonita y también tiene muchos momentos graciosos con las dos hermanastras feas, que creo que es lo que puede conectar más con los niños y hacer que se interesen por la danza, el ballet y este tipo de espectáculos”, expresó Arturo, quien asistió a La Cenicienta acompañado por su hijo de seis años.

Para Ana, quien había visto la pieza hace más de 10 años en el PBA, su regreso a los escenarios era algo imperdible, “es hermosa, desde la primera vez que la vi me encantó y tenía que volver a verla. Y las veces que se vuelva a presentar la volvería a ver”.

Programadas del 21 de junio al 2 de julio de 2026, las funciones están protagonizadas por Ana Elisa Mena, Greta Elizondo, Elisa Ramos y Valeria Mariaud alternando en el papel de Cenicienta, y Alejandro Hidalgo, Alejandro Mendoza, Argenis Montalvo y Emanuel Talongo en el del Príncipe Henry.

El regreso de La Cenicienta al escenario del Palacio de Bellas Artes y sus funciones agotadas refleja el interés del público por las grandes producciones nacionales y reafirma la importancia de que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México acerque el arte y la cultura a públicos de todas las edades, a fin de que ejerzan su derecho a la cultura y proyectar al país como una potencia artística.