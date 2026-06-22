Manzanas podridas

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Esta misma semana se espera conocer quiénes serán las candidaturas de Morena a las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, bajo el eufemismo de coordinaciones estatales.

Para el partido en el poder no será un proceso de selección fácil, con un ambiente preelectoral viciado por los señalamientos de Washington sobre políticos ligados a los cárteles de las drogas, por lo que la decisión, oculta en supuestas encuestas, deberá recaer en quienes puedan realmente ganar con reputaciones limpias.

Como se sabe, quienes aspiren a una gubernatura deberán acreditar no tener antecedentes penales y autorizar a la Comisión Nacional de Elecciones para consultar a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre su historial.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, ha asegurado que el partido “no tolerará la incorporación de personas que manchen los principios e ideales” de los postulados por Morena o la coalición con PT o PVEM.

Igualmente, está el principio de prohibición al nepotismo, por lo que ningún familiar en primer grado, esposa o esposo de los actuales gobernadores o presidentes municipales ocupar una candidatura para sucederles.

Adriana Montiel, como lideresa morenista, tiene claro que la oposición buscará menguar al partido en el poder bajo las indicaciones trumpistas contra los movimientos de izquierda, por lo que mucha atención tendrá que poner para que ninguna candidatura sea presa fácil por críticas de corrupción o trayectorias de dudosa verticalidad.

Además, Montiel tendrá que enfrentar a muchos grupos internos que no son precisamente reconocidos por sus virtudes o, de lo contrario, podrá sufrir severos reveses en los comicios del próximo año.

Con mano dura en una buena selección de candidaturas, Morena no tendría problemas. Habrá que ver.

Susurros

En Colombia, surten efecto las presiones de Donald Trump en el proceso electoral para suceder al presidente Gustavo Petro y ganó el ultraderechista Abelardo de la Espriella sobre el progresista Iván Cepeda.

Con este resultado, el panorama latinoamericano se carga más a la derecha y las amenazas trumpistas ahora se dirigen a Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva.

En el proceso brasileño de octubre próximo, no sólo se elegirá presidencia, sino también 313 escaños de la Cámara de Diputaciones y 58 de las 81 senadurías, además de gubernaturas, vice gubernaturas y asambleas legislativas. El imperio ataca, habrá que estar atentos.

salvadormartinez@visionmx.com

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