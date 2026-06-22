Gobernadora Delfina Gómez obtiene 66.7% de aprobación ciudadana en Estado de México

Medición de FactoMétrica

En materia de seguridad, el estudio registró una aprobación de 51.6%, respecto a las acciones emprendidas para combatir la inseguridad en la entidad

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, registró una aprobación ciudadana de 66.7 por ciento, de acuerdo con la más reciente medición de FactoMétrica realizada entre habitantes de la entidad. El resultado refleja una evaluación favorable sobre el desempeño general de la administración estatal.

Entre los indicadores mejor evaluados se encuentra la generación de empleo y el desarrollo económico, que alcanzaron 65.7 por ciento de aprobación; vale recordad que el Estado de México se ha mantenido como líder nacional en creación de empleo formal y captación de inversiones, dos de los ejes que ha impulsado la actual administración.

Respecto a los programas sociales, la encuesta reporta una aprobación de 63.4 por ciento, destacando como uno de los rubros con mayor respaldo ciudadano dentro de la gestión estatal por el apoyo que se brinda a los sectores más necesitados de la población.

En materia de seguridad, el estudio registró una aprobación de 51.6 por ciento respecto a las acciones emprendidas para combatir la inseguridad en la entidad.

La medición fue realizada los días 17 y 18 de junio a mil personas mayores de edad residentes en el Estado de México y evaluó distintos aspectos del desempeño gubernamental.