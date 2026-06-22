En vigor, Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal

Referente nacional

Toluca, Estado de México.– En el Estado de México entró en vigor nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, pionera en su tipo a nivel nacional cuyo objetivo es constituir una relación más responsable respetuosa y humana con los seres sintientes.

Al respecto, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó que no solo es una norma sino un reflejo del cambio social que se busca en la “Capital Mundial del Bienestar Animal”, donde colaboren tanto las autoridades como la ciudadanía.

La nueva Ley endurece sanciones por maltrato, promueve la adopción de seres sintientes, fomenta espacios para su bienestar e integra un registro estatal de mascotas.

Destacan diez puntos: Establece un marco integral que involucre a autoridades estatales, municipales y ciudadanía para prevenir el maltrato y promover una cultura de respeto hacia los animales.

Convierte la protección animal en una política pública permanente, transversal y coordinada.

Instituye como obligación jurídica la responsabilidad de las personas sobre los seres sintientes, especialmente de los animales de compañía, para garantizarles condiciones adecuadas de custodia, alimentación, salud, atención y cuidado.

Establece delitos y sanciones severas a quien maltrate y haga crueldad animal. Además, el delito de crueldad animal se puede perseguir de oficio.

Incorpora, por primera vez, en la legislación civil el concepto de familia multiespecie. Con ello, se reconoce jurídicamente su importancia dentro del núcleo familiar y se privilegia su bienestar en casos de controversia relacionados con su cuidado y resguardo.

Crea el visor de bienestar animal y establece unidades operativas de vigilancia animal.

Crea el Registro Único de Animales de Compañía, que permitirá fomentar la tenencia responsable y facilitar la identificación de animales extraviados.

Crea el padrón de asociaciones protectoras de animales.

Instituye el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal.

Consolida los Centros de Control y Bienestar Animal destinados a la atención médica veterinaria, rescate, esterilización, vacunación, resguardo y adopción.