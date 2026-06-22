Donald Trump subraya que EU tiene “control total” del estrecho de Ormuz

Confusión en el paso marítimo

El conflicto le costó al Departamento de Defensa estadounidense unos 40,000 mdd

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país tiene el «control total» sobre el estrecho de Ormuz, pese a la confusión que rodea actualmente la situación en el paso marítimo, después de que Teherán asegurara que lo ha vuelto a cerrar por los bombardeos israelíes sobre objetivos de la milicia hizbulá en suelo libanés.

“Tenemos el control total del estrecho; contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo. Creo que nuestro bloqueo tuvo más impacto que lanzar bombas”, dijo Trump -en un acto celebrado el lunes en la Casa Blanca- después de que el sábado Irán anunciara el cierre de Ormuz tras otra jornada de violencia en el sur de el Líbano.

Las declaraciones de Trump han estado en línea con lo dicho en las últimas horas por representantes de su Gobierno, entre ellos su vicepresidente, JD Vance, quien aseguró en Suiza, donde participó en las negociaciones con Irán, que los mercantes siguen empleando rutas para navegar a través del estrecho.

A su vez, Trump volvió hoy a advertir al Gobierno de los ayatolás sobre los compromisos que adoptaron en el memorando de entendimiento bilateral que se firmó la semana pasada y que ha pausado el conflicto y abierto una ventana de sesenta días para que ambas partes logren un acuerdo de paz que incluya las nuevas directrices que regirán el programa nuclear iraní.

“Si Irán no cumple con el acuerdo o no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer”, aseguró el jefe de Estado al ser preguntado sobre si aún pensaba en retomar los ataques militares en caso de que Teherán no cumpla con su parte del trato.

Trump también quiso quitar peso a las palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha advertido que no retirará tropas de las zonas ocupadas en el sur de el Líbano.

La postura de Israel podría seguir complicando las negociaciones con Teherán, que ya retrasó el inicio de las negociaciones en Suiza el viernes, debido a los ataques lanzados sobre suelo libanés.

“¿Que qué voy a hacer (al respecto)? Aun no lo sé. Pero soy alguien que resuelve problemas. Los soluciono muy rápido, incluso con Bibi (Netanyahu)”, zanjó el presidente estadounidense.

El costo para EU

El conflicto le costó al Departamento de Defensa unos 40,000 millones, según cifras preliminares de un próximo análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

La cifra incluye el costo de las municiones, el equipo destruido y los daños a las bases, pero no incorpora los costos operativos que ya estaban contemplados en el presupuesto del año fiscal 2026 del Departamento, de más de US$ 1 billón, dijo a CNN Mark Cancian, asesor principal del CSIS.

El Pentágono ha presentado una solicitud de US$ 80.000 millones en financiación suplementaria, dijeron a CNN dos fuentes del Gobierno de EU. Menos de 20,000 millones de dólares de ese total solicitado están relacionados con necesidades inmediatas derivadas de la guerra con Irán, según una fuente, que añadió que la cifra no incluye costos como reparaciones de instalaciones y el mantenimiento de bases estadounidenses en la región.