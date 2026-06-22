Rush revive su legado con energía renovada en México

En el Palacio de los Deportes

Geddy Lee y Alex Lifeson demostraron que la edad no ha mermado su precisión ni su fuerza interpretativa

El Palacio de los Deportes fue escenario de un regreso que parecía imposible: Rush volvió a los escenarios tras once años sin giras y seis años después de la muerte de Neil Peart. La expectativa era enorme y miles de fanáticos comprobaron que la legendaria banda canadiense sigue siendo capaz de ofrecer una experiencia musical única.

Durante casi tres horas, Geddy Lee y Alex Lifeson demostraron que la edad no ha mermado su precisión ni su fuerza interpretativa. Lejos de ser un simple ejercicio de memoria, el concierto se convirtió en una celebración viva del rock progresivo, con un repertorio que recorrió cinco décadas de historia.

La incógnita más grande era cómo llenar el vacío dejado por Neil Peart. La respuesta llegó con Anika Nilles, baterista alemana que conquistó al público con una ejecución poderosa y elegante. Su interpretación de “Tom Sawyer” y otras piezas complejas disipó cualquier duda: no intentó imitar, sino rendir homenaje con personalidad propia.

La puesta en escena incluyó pantallas gigantes, animaciones psicodélicas y guiños humorísticos a South Park y I Love You, Man. El setlist combinó clásicos como “The Spirit of Radio”, “Subdivisions”, “Freewill” y “Limelight” con joyas profundas que hicieron vibrar a los seguidores más fieles. La suite de 2112 fue uno de los momentos más celebrados, mientras que el cierre con “Finding My Way” y “Working Man” recordó la fuerza de sus primeros años.

Cuando las luces se encendieron, la sensación era clara: Rush no volvió únicamente para despertar nostalgia, sino para reafirmar por qué sigue siendo una banda irrepetible. En el Palacio de los Deportes, por unas horas, el tiempo se detuvo y el rock progresivo volvió a sentirse inmortal.

La puesta en escena incluyó pantallas gigantes, animaciones psicodélicas y guiños humorísticos a South Park y I Love You, Man. El setlist combinó clásicos como “The Spirit of Radio”, “Subdivisions”, “Freewill” y “Limelight”.